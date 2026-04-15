Sporting CP, Rui Rorges mastica amaro: "Superiori all'Arsenal in entrambe le partite"

Rui Borges, allenatore dello Sporting CP, ha parlato in conferenza stampa dopo il pari senza reti che chiude l'esperienza in Champions dei biancoverdi: "Non posso dire che faccia male, perché provo un orgoglio infinito per la personalità e la capacità dimostrate dalla squadra. In tutta onestà, credo che siamo stati superiori all'Arsenal in entrambe le sfide. Loro sono stati fortunati a trovare quel gol allo scadere ad Alvalade, ma per quanto espresso in campo meritavamo di più: abbiamo creato occasioni e giocato con carattere in un ambiente straordinario, supportati da tifosi all'altezza del match. 'Orgoglio' è la parola chiave per definire questa eliminatoria e il nostro cammino; questo gruppo meritava un esito diverso, ma dobbiamo uscire a testa alta e felici di quanto fatto".

Sulla solidità dell'Arsenal e il gioco espresso

"L'Arsenal ha una linea difensiva eccezionale. Luis Suarez ha giocato due grandi partite, sacrificandosi moltissimo anche senza palla; affrontare costantemente certi duelli fisici è estenuante e lui è stato straordinario. Tuttavia, le migliori occasioni nei due match sono state le nostre, il che la dice lunga sulla nostra qualità e sul nostro potenziale offensivo. Sinceramente, non potevo chiedere di più alla squadra.

C'è tristezza perché volevamo continuare a scrivere la storia dello Sporting, ma verranno altri anni: sono certo che il club saprà guadagnarsi il rispetto che merita."