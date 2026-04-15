Arbeloa: "Come si fa a espellere Camavinga per un episodio del genere? Siamo turbati e delusi"

Mister Alvaro Arbeloa, intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta col Bayern Monaco in Champions, ha parlato così della prestazione del suo Real Madrid: "Siamo molto delusi perché entrambe hanno fatto una grande partita, è stata equilibrata fino alla fine".

Sul discusso rosso a Camavinga: "Nessuno può spiegare come si possa espellere un giocatore per un episodio del genere. La squadra era arrabbiata, quando perdi in questo modo sei arrabbiato, turbato, deluso. Quel che è successo è un po' ingiusto".

Su cosa dirà alla squadra: "Io sono fiero dei miei giocatori, hanno fatto un gran lavoro e lottato per questo club. Mi dispiace per loro, perché meritavano di più".

Su come giudica la gara del suo Real: "Io penso che abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra. Loro ci hanno pressato tanto, ma noi eravamo lì e siamo stati vicini anche a fare qualche altro gol".