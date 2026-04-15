Arsenal, Arteta si gode la semifinale: "Risultato storico. Ci aspettano due notti magiche"

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha espresso profonda gratitudine verso i suoi giocatori, elogiando l'impegno e lo spirito di sacrificio dimostrati dopo lo 0-0 contro lo Sporting: "Il mio messaggio per loro è di ringraziamento. Conosco lo sforzo che hanno profuso; c'è stato un lavoro immenso dietro questo risultato e siamo riusciti a fare qualcosa che non era mai accaduto prima nella storia del nostro club". L'allenatore ha poi rivolto un pensiero speciale ai tifosi, sottolineando come il loro supporto sia stato fondamentale per superare le difficoltà legate all'assenza di molti giocatori chiave.

In vista del prossimo turno, Arteta ha preannunciato due sfide affascinanti: "Ci aspettano due notti magiche, una a Madrid e una qui a Londra. Dobbiamo essere superiori ai nostri avversari; oggi abbiamo creato molte occasioni senza però riuscire a segnare, ma per vincere i titoli bisogna saper fare ciò che serve in ogni momento della sfida".

Riguardo al vantaggio minimo e all'occasione fallita da Trossard nel finale, ha ammesso: "Avrei preferito segnare quel gol, ma queste sono situazioni da cui dobbiamo imparare per continuare a migliorare".