Arsenal, Arteta: "Abbiamo la mentalità, quando le gambe non ce la fanno ci penserà il cuore"

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, parla a Sky Sport dopo il pari senza reti contro lo Sporting che manda la squadra inglese in semifinale di Champions: "E' un privilegio, abbiamo fatto una cosa che non era mai successo in 140 anni e in un contento di enorme difficoltà, sono contentissimo. Il momento più difficile della partita? Forse la preparazione. Dopo la sconfitta contro il Bournemouth non eravamo nelle condizioni ideali, ma i miei giocatori si sono presi la responsabilità e le ultime 48 ore sono state importantissime, stasera grandissima prestazione difensiva. Dobbiamo fare molto meglio con la palla ed essere dominanti, questo lo sappiamo".

Sulla sfida contro il City ha detto: "La difficoltà di essere qui e giocare la Premier è evidente, siamo l'unica inglese ad esserci. Però abbiamo la mentalità, quando le gambe non ce la fanno ci penserà il cuore".