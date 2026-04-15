Bayern, Kompany: "Orgoglioso dei miei. Ora sfidiamo i campioni in carica, ancora più forti"

Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, si gode ai microfoni di Prime Video il successo conquistato sul Real Madrid, che vale l’accesso alla semifinale di Champions League con il Paris Saint-Germain: “Sono molto felice, orgoglioso della squadra, è una cosa positiva per tutti. Ora vogliamo qualificarci alla finale.

Che giudizio dà di questa partita?

“Penso che abbiamo fatto la cosa più importante del calcio, siamo rimasti in partita anche dopo lo svantaggio: vincere questa partita e il modo in cui l’abbiamo fatto è una cosa speciale per i nostri tifosi”.

Adesso potete sognare in grande?

“Noi lo facciamo da inizio stagione. Affrontiamo la squadra che ha vinto la Champions l’anno scorso e che sembra ancora più forte. Sarà un’altra grande serata di calcio e proveremo ad arrivare in finale”.