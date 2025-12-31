Chelsea, Maresca sotto pressione: gennaio decisivo, tutti gli ostacoli per la conferma
Dopo il 2-2 ottenuto contro il Bournemouth, in Inghilterra c'è forte pressione attorno al tecnico del Chelsea Enzo Maresca. Da molte parti della stampa si parla del mese di gennaio come decisivo per lui, per continuare come tecnico dei blues. Nelle ultime tre gare di Premier League i suoi hanno perso terreno raccogliendo due pareggi e una sconfitta.
Enzo Maresca saprà migliorare i risultati del Chelsea a gennaio? Di certo il calendario non aiuta visto che nelle prossime settimane sono in arrivo alcune sfide d'alta classifica che non saranno affatto facili. Vediamo il programma delle prossime gare per il Chelsea, che inizierà il proprio 2026 con il match contro il Manchester City di Pep Guardiola. Da notare poi come le prossime tre gare il Chelsea le giocherà tutte in trasferta, fra campionato ed FA Cup.
Domenica 4 gennaio: Man City (in trasferta) - Premier League
Mercoledì 7 gennaio: Fulham (in trasferta) - Premier League
Sabato 10 gennaio: Charlton (in trasferta) - FA Cup
Mercoledì 14 gennaio: Arsenal (in casa) - Carabao Cup
Sabato 17 gennaio: Brentford (in casa) - Premier League
Mercoledì 21 gennaio: Pafos (in casa) - Champions League
Domenica 25 gennaio: Crystal Palace (in trasferta) - Premier League
Mercoledì 28 gennaio: Napoli (in trasferta) - Champions League
Sabato 31 gennaio: West Ham (in casa) - Premier League