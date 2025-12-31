"Non sai quello che stai facendo". Chelsea, Maresca deriso e fischiato dai suoi tifosi

"Non sai quello che stai facendo". Un coro durissimo e intonato dai tifosi del Chelsea, indignati nel vedere il loro allenatore togliere Cole Palmer dal campo contro il Bournemouth al minuto 63. Un brutto colpo per Enzo Maresca, finito per subire la seconda rimonta di fila in situazione di vantaggio contro le Cherries. Ma nel 2-2 di ieri a Stamford Bridge Ia pazienza del tecnico italiano in panchina è stata messa a dura prova dalle derisioni dei sostenitori avversari: "You will be sacked in the morning". Ossia, verrai esonerato domattina.

Il mese di dicembre, in verità, nasconde più di qualche difficoltà per Maresca al Chelsea. E carta canta: solo 2 vittorie in 8 partite considerando tutte le competizioni. Un solo successo in Premier League e scivoloni su scivoloni in classifica. Ora al 5° posto, alle spalle del Liverpool. E secondo quanto trapelato in Inghilterra dai tabloid, è difficile carpire progressi di gioco da parte dei Blues. Conseguenza, quindi, la pressione dei tifosi del club londinese addosso all'ex tecnico del Parma.

Tra fischi e cori, i tifosi del Chelsea non hanno risparmiato Maresca, dopo un pareggio fin troppo generoso concesso al Bournemouth. E ora il mese di gennaio si prospetta ancora più ostico, con 3 trasferte a partire da quella di Etihad dal Manchester City. Passando per l'Arsenal sempre in campionato, poi il Napoli in Champions League. O tutto o niente, ma il futuro di Maresca passerà anche da queste tre partite.