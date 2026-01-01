Il 2026 in Premier inizia col botto: Maresca ad un passo dall'addio al Chelsea

Il 2026 inizia con una clamorosa notizia che arriva dall'Inghilterra: secondo quanto riportato da Sky Sports UK Enzo Maresca è ad un passo dall'addio al Chelsea. Una decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime ore, con il Chelsea che domenica è attesso dalla delicatissima trasferta di domenica sul campo del Manchester City.

Il momento dei Blues è estremamente complicato: una sola vittoria nelle ultime sette partite di Premier League ha fatto precipitare il Chelsea a quindici punti dalla vetta occupata dall’Arsenal, dopo che a novembre il distacco era limitato a sole tre lunghezze. Un crollo che ha alimentato un clima di forte tensione a Stamford Bridge.

La frattura tra Maresca e l’ambiente è emersa in modo evidente nell’ultimo turno, quando il tecnico è stato sonoramente fischiato dopo la sostituzione di Cole Palmer contro il Bournemouth e nuovamente al triplice fischio del pareggio per 2-2. Segnali che certificano un rapporto ormai ai minimi termini.

L’ex tecnico del Leicester è a serio rischio esonero qualora i risultati non dovessero cambiare immediatamente. Lo stesso Maresca, sotto contratto fino al 2029 (con opzione per un ulteriore anno), starebbe valutando la propria posizione, ritenendo la situazione diventata ormai difficilmente sostenibile.

Le prossime 48 ore saranno decisive: a Stamford Bridge sono attesi sviluppi cruciali tra giovedì e venerdì che potrebbero portare ad un cambio in panchina già prima della trasferta dell’Etihad.