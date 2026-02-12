A quali big l'Udinese ha soffiato Juan Arizala e Branimir Mlacic. E come li ha convinti

Nella giornata di ieri l'attuale Group Technical Director dell'Udinese e del Watford Gianluca Nani ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Sportiva' e ha commentato l'ultima finestra di calciomercato. Ha parlato dei due acquisti più importanti messi a segno dalla società friulana a gennaio: "Siamo stati fortunati a prendere questi ragazzi. Io sono convintissimo di entrambi, ma ai giovani devi dare tempo e noi come club siamo disposti a farlo. Il nostro è un lavoro diverso da quello delle altre squadre che spesso non hanno il tempo per aspettare i giovani", ha dichiarato. Ma di chi stiamo parlando? Quanto sono costati? E a chi sono stati soffiati?

Juan David Arizala è un esterno mancino classe 2005. Colombiano, piede mancino, è stato acquistato dall'Independiente Medellín per circa tre milioni di euro e ha firmato con la società friulana un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Arizala si era messo in luce soprattutto nell'ultimo Mondiale Under 20 che ha visto i cafeteros concludere al terzo posto e a lui pensava anche il Milan. I rossoneri però prevedevano per lui un prestito prima del suo approdo a Milanello. L'Udinese invece l'ha acquistato con l'idea di inserirlo subito in prima squadra, ha convinto il giocatore garantendogli subito un ruolo nell'Udinese in questa stagione.

Non è andata troppo diversamente per Branimir Mlacic, difensore centrale classe 2007. L'Inter aveva chiuso l'accordo con l'Hajduk Spalato, ma il giocatore al momento di chiudere l'accordo ha fatto un passo indietro. Ha addirittura cambiato procuratore e ha preferito approdare in Italia tramite un club diverso, capace nell'immediato di garantirgli più spazio. Il resto l'ha fatto l'offerta giusta, 4.5 milioni di euro per acquistare il centrale di Spalato che solo tra un mese compirà 19 anni. Approdato in Serie A dopo 19 presenze con la maglia dell'Hajduk.