Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 06:15Serie A
di Tommaso Bonan

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla dodicesima giornata di campionato, con relativa programmazione televisiva. Di seguito il dettaglio con tutte le gare in esclusiva su DAZN e quelle che saranno in co-esclusiva con Sky.

6^ GIORNATA
05/10/2025 Domenica 12.30 Udinese-Cagliari DAZN
05/10/2025 Domenica 15.00 Bologna-Pisa DAZN
05/10/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Roma DAZN
05/10/2025 Domenica 18.00 Napoli-Genoa DAZN/SKY
05/10/2025 Domenica 20.45 Juventus-Milan DAZN

7^ GIORNATA
18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN
18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN
18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN
18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN
19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN
20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY

8^ GIORNATA
24/10/2025 Venerdì 20.45 Milan-Pisa DAZN/SKY
25/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Como DAZN
25/10/2025 Sabato 15.00 Udinese-Lecce DAZN
25/10/2025 Sabato 18.00 Napoli-Inter DAZN
25/10/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Atalanta DAZN/SKY
26/10/2025 Domenica 12.30 Torino-Genoa DAZN
26/10/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Roma DAZN
26/10/2025 Domenica 15.00 Verona-Cagliari DAZN
26/10/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Bologna DAZN/SKY
26/10/2025 Domenica 20.45 Lazio-Juventus DAZN

9^ GIORNATA
28/10/2025 Martedì 18.30 Lecce-Napoli DAZN
28/10/2025 Martedì 20.45 Atalanta-Milan DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Como-Verona DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Juventus-Udinese DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Roma-Parma DAZN/SKY
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Bologna-Torino DAZN
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Genoa-Cremonese DAZN
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Inter-Fiorentina DAZN/SKY
30/10/2025 Giovedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN
30/10/2025 Giovedì 20.45 Pisa-Lazio DAZN/SKY

10^ GIORNATA
01/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Atalanta DAZN
01/11/2025 Sabato 18.00 Napoli-Como DAZN
01/11/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Juventus DAZN/SKY
02/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Inter DAZN
02/11/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN
02/11/2025 Domenica 15.00 Torino-Pisa DAZN
02/11/2025 Domenica 18.00 Parma-Bologna DAZN/SKY
02/11/2025 Domenica 20.45 Milan-Roma DAZN
03/11/2025 Lunedì 18.30 Sassuolo-Genoa DAZN
03/11/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Cagliari DAZN/SKY

11^ GIORNATA
07/11/2025 Venerdì 20.45 Pisa-Cremonese DAZN/SKY
08/11/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN
08/11/2025 Sabato 15.00 Lecce-Verona DAZN
08/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Torino DAZN
08/11/2025 Sabato 20.45 Parma-Milan DAZN/SKY
09/11/2025 Domenica 12.30 Atalanta-Sassuolo DAZN
09/11/2025 Domenica 15.00 Bologna-Napoli DAZN
09/11/2025 Domenica 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN
09/11/2025 Domenica 18.00 Roma-Udinese DAZN/SKY
09/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Lazio DAZN

12^ GIORNATA
22/11/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Genoa DAZN
22/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Bologna DAZN
22/11/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN
22/11/2025 Sabato 20.45 Napoli-Atalanta DAZN/SKY
23/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Parma DAZN
23/11/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Roma DAZN
23/11/2025 Domenica 18.00 Lazio-Lecce DAZN/SKY
23/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Milan DAZN
24/11/2025 Lunedì 18.30 Torino-Como DAZN/SKY
24/11/2025 Lunedì 20.45 Sassuolo-Pisa DAZN

