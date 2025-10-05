Inter, attacco di fuoco e compattezza. Chivu sorride e si gode la vetta

È un Inter feroce e arrabbiata al punto giusto. Nei quattro gol rifilati alla Cremonese, dove spiccano la rete segnata da Bonny e i tre assist del francese, si comincia a intravedere tutto quello che Cristian Chivu ha sempre chiesto da quando è arrivato. Ferocia nel pressing, ricerca delle verticalizzazioni e solidità difensiva, nonostante il guizzo finale di Federico Bonazzoli. I nerazzurri si sono imposti con autorità senza badare all’avversario, che prima di ieri sera non aveva mai perso una partita ed era già riuscito ad espugnare San Siro. Ora arriva la sosta ma le vittorie consecutive tra campionato e Champions League sono già cinque. Tempo al tempo, ma la partita con la Roma dopo la sosta dirà già qualcosa in ottica tricolore.

Attacco prolifico, Lautaro e Thuram insieme fanno doppia cifra

Nel poker dell’Inter alla Cremonese c’è il marchio a fuoco dell’attacco nerazzurro. Lautaro Martinez non si ferma più e Bonny non manca l’appuntamento con il gol all’esordio da titolare. Per l’ex Parma è il secondo sigillo in campionato in una partita in cui ha griffato anche tre assist, entrando in tutte le reti nerazzurre. Nella macchina da gol rubano l’occhio alcuni numeri: su 22 reti segnate tra Serie A e Champions League, 13 gol sono arrivati dalle punte, ben 10 da Thuram e Lautaro Martinez. La ThuLa rimane imprescindibile, ma alle loro spalle Cristian Chivu può contare su due sostituti di tutto rispetto. Un’altra musica rispetto alle annate precedenti.

Nessun caso Dumfries, Chivu ironizza: “Incazzato per il cambio? Se è successo sono felice”

Nella goleada si è intravista una smorfia di malumore. All’inizio del secondo tempo la sostituzione di Denzel Dumfries ha incupito l’olandese che uscendo dal campo è rimasto impassibile anche al boato di San Siro per la rete di Dimarco. Un’arrabbiatura fisiologica per il cambio e, forse, per una prestazione personale non eccellente. Nessun fastidio però in casa Inter, come confermato da Chivu con un sorriso in conferenza stampa: “Ci siamo stretti la mano e abbiamo fatto qualche battuta, se si è incazzato per il cambio sono felice: “Il mio obiettivo è farli arrabbiare, ieri ho detto che li volevo incazzati e ci sono riuscito (ride ndr)”. Cose di campo, come accaduto anche al Napoli con De Bruyne. E non c’è bisogno della sosta Nazionali per riportare il sereno.