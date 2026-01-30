Gasperini: "Nessun problema per Soulé. Dybala? Non sono così fiducioso per Udine"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni dei media presenti in zona mista, tra cui TMW, dopo l'1-1 di Atene contro il Panathiaikos, analizzando la condizione fisica di Paulo Dybala: "Lo sapremo domani mattina (oggi, ndr), non sono così fiducioso per Udine, ma spero che recuperi molto presto perché è fondamentale per noi e per Malen. Dobbiamo avere pazienza fino a domani (oggi, ndr)".

L'uscita di Soulé è dovuta a qualche problema fisico?

"Nessun infortunio, almeno oggi (ieri, ndr)".

Abbiamo visto di tutto, che sforzo ha chiesto ai suoi ragazzi?

"Stiamo bene. I primi 15 minuti ho contato 4 situazioni pericolose e dovevamo essere più cinici, in undici avremmo visto un’altra partita. Siamo entrati in campo con personalità e volevamo attaccare con più uomini anche senza punte. In dieci è più difficile rispetto ad una volta e le squadre ti costringono a scalare e lavorare molto. Anche nell’intervallo eravamo convinti di non subire gol, avevamo corso pochi rischi. Poi abbiamo fatto un errore e siamo andati sotto. Poi pareggi con un episodio. Ziokowski ha fatto un gran gol. I ragazzi sono stati bravi anche con i ruoli stravolti ma tutti conoscono il ruolo di tutti e questo per me è una grande soddisfazione, sanno cosa vuol dire giocare in attacco o in difesa. Per me è una bella soddisfazione e mi permette di avere una squadra che tiene bene il campo".

Clicca qui per leggere l'intervista a Gasperini.