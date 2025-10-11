Vitik ferito in Repubblica Ceca-Croazia. Il difensore del Bologna rassicura: "Non è niente"

Sospiro di sollievo per il Bologna e il suo allenatore Italiano (su tutti Immobile, ma non è l'unico), che rischiava di dover perdere un'altra pedina per infortunio in questo avvio di stagione e che invece dovrebbe poter stare tranquillo.

Nella partita di qualificazioni Mondiali per l'area europea giocata giovedì sera tra la Croazia e la Repubblica Ceca, il difensore rossoblù Martin Vitik aveva ricevuto assistenza sanitaria in campo a seguito di uno scontro con l'attaccante Budimir, vecchia conoscenza della Serie A. Per fortuna sua e della società emiliana, altro non è che un piccolo taglio, per il quale è stato sufficiente applicare giusto qualche punto di sutura.

Una conferma arriva direttamente dallo stesso Vitik. Dal ritiro della Cechia, il difensore rossoblù ha infatti rassicurato: "Non è niente, solo un leggero taglio. Sono stato colpito alla testa, ma i medici hanno suturato la ferita e l’hanno coperta con un cerotto verde. Sto bene", le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.