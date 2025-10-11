Retegui prima sbaglia il rigore e poi si fa perdonare: l'Italia raddoppia sull'Estonia
L’Italia raddoppia a Tallinn, Mateo Retegui si fa perdonare dopo aver sbagliato il rigore del potenziale 2-0, poi diventato effettivo proprio grazie alla rete del centravanti ex Atalanta, oggi all'Al-Qadisiyah.
L’azione. Il gol di Retegui - che pochi minuti fa aveva conquistato e sbagliato un calcio di rigore - trova la rete su appoggio di Orsolini da sinistra. La rete nasce ancora da sinistra, grazie alla combinazione tra Calafiori e Dimarco, che poi allarga sul fronte opposto dove l’esterno del Bologna è bravo nel saltare l’avversario e appoggiare per l’oriundo. Colpo di prima, questa volta nulla da fare per il portiere estone.
Gol regolare, dopo qualche attimo di controllo al Var.
