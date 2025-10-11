Caos sull'A2, scontri tra gli ultras di Catania e Casertana: autostrada chiusa e traffico in tilt

Attimi di tensione in serata lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo, dove circa 150 ultras di Catania e Casertana si sono affrontati in uno scontro abbastanza violento nei pressi dell’area di servizio di Salerno, all’altezza del chilometro 13,500.

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Il Mattino, il contatto tra i due gruppi è avvenuto durante il rientro dalle rispettive trasferte: i tifosi del Catania provenivano da Giugliano, mentre quelli della Casertana da Picerno. La tensione sarebbe esplosa all’improvviso, degenerando in una vera e propria guerriglia: pietre, bastoni e fumogeni sono stati lanciati da una carreggiata all’altra, con i tifosi che hanno invaso le corsie autostradali, mettendo in serio pericolo anche gli automobilisti in transito.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente sul posto insieme alle squadre dell’Anas, disponendo la chiusura temporanea del tratto per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità. Le conseguenze sul traffico sono state pesanti, con lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni.

Gli scontri sono avvenuti in prossimità di San Mango Piemonte e, al momento, si stanno raccogliendo testimonianze e immagini per identificare i responsabili. Alcuni tifosi sarebbero rimasti feriti in modo lieve, ma non si registrano, per ora, conseguenze gravi.