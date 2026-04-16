Europa League, Bednarek tradisce Farioli: Porto in 10 e sotto. Betis avanti sul Braga al 45'

Come un incubo ad occhi aperti quello vissuto dal Porto nel primo tempo del City Ground contro il Nottingham Forest. Nel match di ritorno dei quarti di Europa League, la squadra di Farioli si è ritrovata con un uomo in meno dopo appena 8 minuti per un intervento folle e a gamba alta di Bednarek.

In seguito al richiamo del VAR, Danny Makkelie si è recato al monitor per valutare l'azione e ha estratto il rosso diretto per il centrale dei dragoni. Inevitabile l'entusiasmo degli inglesi che dopo appena 4 minuti hanno sbloccato la gara con la rete di Gibbs-White che per il momento sta decidendo il match al termine della prima frazione per 1-0.

Dall'altra parte in terra spagnola, a "La Cartuja" di Siviglia, si resta sul 2-1 al termine dei primi 45 minuti: sotto la direzione di gara dell'arbitro Massa, al 13' ci pensa l'ex United Antony a stappare il match con un colpo di testa dosato il giusto per battezzare in porta il vantaggio, raddoppiato con il gol di Ezzalzouli. Per tenere vivo il Braga Pau Victor ha accorciato le distanze al 38', ma è stato il Betis a dominare in lungo e in largo la partita. Per il momento, tuttavia, sarebbero gli uomini di Pellegrino a volare in semifinale. Resta tutto da vedere nella ripresa.