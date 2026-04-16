Nottingham Forest-Porto, le formazioni ufficiali: Lucca bocciato, Milenkovic out. Ndoye dal 1'
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Nottingham Forest-Porto, match valido per i quarti di ritorno di Europa League. Una sciocchezza di Martim Fernandes all'andata aveva permesso ai tricky trees di mantenere aperto il discorso passaggio del turno, nonostante la grande partita disputata dai dragoni ma con un solo gol (1-1). In questo secondo round al City Ground Francesco Farioli farà di tutto per strappare il pass del turno successivo.
Parte in campo dal primo minuto per il Forest l'ex Bologna Ndoye come esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque, dall'altro lato ecco l'ex Torino Ola Aina. Compare anche Nico Dominguez, ex Bologna, come mezzala sinistra. Finisce in panchina Lorenzo Lucca (in prestito dal Napoli) così come Milenkovic. passato dalla Fiorentina.
Nottingham Forest (3-5-2): Ortega; J.Cunha, Murillo, Williams; Aina, Gibbs-White, Sangare', Dominguez, Ndoye; Hutchinson, Wood.
Allenatore: Vitor Pereira.
Porto (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Thiago Silva, Bednarek, Zaidu; Fofana, Rosario, Gabri Veiga; William Gomes, Moffi, Sainz.
Allenatore: Francesco Farioli.