Serie B, Juve Stabia-Pescara: nella tana delle vespe biancazzurri in emergenza

Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 17

Partita molto interessante questo pomeriggio allo stadio Menti, si sfidano due allenatori che l’anno scorso si sono affrontati nel girone B del campionato di serie C e che hanno una filosofia di gioco piuttosto simile. Abate da una parte, Gorgone dall’altra, con la Juve Stabia a caccia di punti playoff e il Pescara che deve uscire dalle sabbie mobili di una classifica che desta preoccupazioni. Arbitrerà il signor Piccinini di Forlì

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Abate in settimana ha salutato Stabile e De Pieri che, al pari di Reale, sono andati altrove per garantirsi maggior minutaggio. Out anche Gabrielloni che, salvo contrattempi, dovrebbe tornare a disposizione a metà della prossima settimana. In attacco pochissime scelte per il trainer gialloblu che, dunque, va verso la riproposizione del 3-5-1-1 con Maistro alle spalle di Candellone. In mediana ballottaggio Piscopo-Mosti, con il primo leggermente favorito, mentre Leone e Correia sono ormai titolari inamovibili. Sulle fasce Cacciamani e Carissoni, ancora out Piscopo che partirà dalla panchina in attesa di capire se il mercato di gennaio offrirà altre soluzioni o se ci sono i presupposti per scalare posizioni nelle gerarchie del mister.

COME ARRIVA IL PESCARA

Si ferma Gravillon ed è una brutta tegola per mister Gorgone, visto che il difensore stava crescendo molto nelle settimane precedenti. Ma la lista degli indisponibili è particolarmente lunga e comprende anche Faraoni, Kraja, Graziani, Merola, Pellacani e Tsadjout Dinanzi a Desplanches agiranno Capellini, Brosco e il recuperato Olivieri, con Letizia e Corazza sulle fasce. Due calciatori che riescono a garantire copertura difensiva, ma anche un’ottima spinta quando si tratta di attaccare e di accompagnare l’azione. Al centro di diverse voci di mercato, Meazzi è stato regolarmente inserito nell’elenco dei convocati ma partirà dalla panchina: possibile il suo trasferimento alla Salernitana tra domani e lunedì. In mediana toccherà a Dagasso, Valzania e Caligara, con Di Nardo e Tonin riferimenti offensivi.