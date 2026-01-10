Inter-Napoli sarà una guerra di nervi. Chivu e Conte, sfida nella sfida

La temperatura polare di Milano fa a pugni con l’atmosfera rovente di San Siro. Un’isola di calore - direbbero i climatologi - visto che domani sera Inter e Napoli si rivedranno faccia a faccia dopo mesi di gol, punti persi e frecciate extra campo. Chivu e Conte. Lautaro Martinez e Hojlund. Akanji e Rahmani. Sono i giocatori a vincere le partite, aveva detto l’allenatore dei nerazzurri mesi fa nella conferenza stampa di inizio stagione, quando tanti continuavano a guardalo con sospetto. Oggi lo sguardo è diverso, visto che l’Inter guida il campionato, il Napoli insegue a quattro punti di distanza e in mezzo, sornione, il Milan di Massimiliano Allegri.

La squadra di Conte arriva a Milano con la pressione sul groppone, ma il tecnico salentino è troppo esperto per lasciarsi sopraffare dal distacco in classifica. Dall’altra parte invece l’Inter ha come peggior nemica la tranquillità e la scia di vittorie consecutive. Sei, per l’esattezza. Anche se gli scontri diretti sono sempre stati un problema. Senza avere la presunzione di possedere la sfera di cristallo domani sera sarà una guerra di nervi. L’Inter spesso ha mostrato qualche fragilità nella tenuta mentale, lasciandosi coinvolgere troppo da proteste e nervosismo. Il Napoli invece da questo punto di vista appare più forte, riuscendo a cavalcare episodi a sfavore con la cazzimma giusta, svoltando situazioni negative che avrebbero schiacciato chiunque. Dettaglio anche questo poco trascurabile.

Le grandi partite le decidono i grandi giocatori, si diceva. Occhio quindi ai duelli sulle fasce e soprattutto in mezzo al campo, dove Calhanoglu e Lobotka proveranno troneggiare con i rispettivi scudieri ai loro fianchi. Quell di domani però è anche la sfida delle due panchine. Chivu non ha mai risposto alle frecciate accuminate di Conte, capace però anche di ingabbiare gli avversari con il piano tattico. Conte dirige la squadra con il joystick. Chivu imprime un piano gara che devono interpretare gli undici in campo. Due approcci diversi, aspettando le parole di oggi nella conferenza stampa pre partita. Inter-Napoli si gioca anche oggi.