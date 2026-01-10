Serie B, Cesena-Empoli: bianconeri per confermarsi in alto, ospiti per i play-off

Dopo la sosta invernale scende nuovamente in campo la Serie B, con la diciannovesima e ultima giornata del girone di andata. A sfidarsi, tra le altre, saranno anche Cesena ed Empoli in una sfida di alta classifica tra due squadre importanti, con velleità di promozione.

COME ARRIVA IL CESENA - La squadra di Mignani vuole rialzare la testa dopo il pesante KO esterno contro il Catanzaro, facendosi agganciare in classifica proprio dai calabresi. Adesso per i bianconeri c'è bisogno di ritrovare punti per confermarsi nelle zone importanti e difendere un posto in zona play-off.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Attualmente nono in classifica, l'Empoli ha preso 4 punti nelle ultime due uscite contro Mantova e Frosinone. Per gli uomini di Dionisi l'imperativo deve essere la continuità, che finora è mancata e non ha permesso ai toscani di poter lottare per le zone nobili.