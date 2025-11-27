La Roma vola anche in Europa, l'Inter ritrova Mkhitaryan: le top news delle 22

La Roma di Gian Piero Gasperini non ha alcuna intenzione di fermarsi e anche in Europa League prosegue nella propria marcia dando continuità al successo contro i Glasgow Rangers. Contro il Midtjylland finisce 2-1 per i giallorossi, con reti di El Aynaoui e El Shaarawy, risultato che risistema la classifica e permette di guardare con fiducia alla qualificazione diretta agli ottavi. Fra le note liete, anche il rientro in campo dal primo minuto di Paulo Dybala.

Buone notizie anche per l'Inter che nella seduta del pomeriggio dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid ha ritrovato in gruppo Henrik Mkhitaryan: l'armeno sarà valutato per l'eventuale convocazione, mentre Dumfries è in miglioramento ma potrà provare a tornare in gruppo solo dalla prossima settimana.

Intanto sono in campo anche il Bologna contro il Salisburgo in Europa League e la Fiorentina contro l'AEK Atene in Conference League: per il momento gli uomini di Italiano sono fermi sull'1-1, con gol di Odgaard. La Fiorentina invece sembra ancora pienamente dentro il momento di crisi e all'intervallo della sfida del Franchi è sotto 1-0. In casa viola intanto, poco prima del fischio d'inizio, hanno potuto festeggiare per l'assoluzione totale di Albert Gudmundsson nel processo che lo vedeva indagato in Islanda per cattiva condotta sessuale: il ricorso contro l'assoluzione è infatti stato rigettato.