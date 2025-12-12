Exor, la smentita del portavoce: "Non c'è nessuna trattativa per vendere una quota della Juve"
TUTTO mercato WEB
Smentiti da un portavoce 'i rumors di stampa'
(ANSA) - TORINO, 12 DIC - "Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus". Così un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli, "smentisce categoricamente recenti rumors di stampa". (ANSA).
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Empoli, Dionisi: "La Juve Stabia in casa rende la vita dura a tutti. Ci serva la lezione di Chiavari"
Reggiana, Dionigi: "Per tratti, il Padova ci somiglia. C'è da ricreare sinergia con la nostra gente"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile