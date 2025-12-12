Tether pronto a investire un miliardo nella Juve, 0-0 al 45' tra Lecce e Pisa: le top news delle 22

Tether pronta a investire un miliardo nella Juventus

Paolo Ardoino, CEO di Tether, è intervenuto sui propri canali social per chiarire la situazione relativa a Exor e alla Juventus. "Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus. Sin dall’inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club", ha scritto Ardoino su X. La proposta arriva a poche ore dalla smentita di Exor: "Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus", aveva dichiarato un portavoce della holding della famiglia Agnelli all’ANSA.

Lecce-Pisa, 0-0 al Via del Mare al 45'

Sul campo, l’anticipo della quindicesima giornata di Serie A tra Lecce e Pisa resta fermo sullo 0-0 dopo 45 minuti. Il Lecce ha subito un inizio sfortunato con l’infortunio muscolare di Berisha, costretto a uscire in barella e sostituito da Kaba. Nonostante ciò, i salentini si sono fatti preferire al Pisa, con Coulibaly e Sottil tra i più pericolosi. Tuttavia, agli ultimi metri è mancata la stoccata vincente e i toscani hanno potuto così contenere il baricentro alto dei padroni di casa.

Premio a Massimiliano Allegri

Intanto, Massimiliano Allegri è stato premiato come "Philadelphia Coach of the Month" di novembre dalla Lega Serie A. Luigi De Siervo ha commentato: "Il testa a testa in vetta al campionato si traduce anche in un confronto continuo tra grandi allenatori. Allegri ha conquistato 10 punti in quattro partite, mantenendo la porta inviolata negli scontri diretti e impostando una squadra ordinata e consapevole dei propri mezzi, pronta a lottare fino alla fine della stagione". La consegna del trofeo avverrà nel pre partita di Milan-Sassuolo domenica 14 dicembre alle 12.30.