Ezio Greggio durissimo sulla Juventus: "Incapaci in dirigenza e bidoni in campo"

La sconfitta arrivata ieri sera in casa del Napoli non va giù a Ezio Greggio. L’attore e conduttore televisivo, notoriamente tifoso della Juventus, spara a zero attraverso il proprio profilo ufficiale su X: "Io vorrei sapere se la proprietà della Juventus si rende conto che ha messo in punti chiave dirigenziali della società, degli incapaci e inesperti che hanno comprato dei bidoni come Openda, David, Cabal e altre mezze tacche che non sono degne di stare manco in panchina. Abbiamo ancora Kostic.

Spalletti se deve fare cambi si ritrova gente che corre in giro per il campo, che non ha i fondamentali, che butta via la palla e ci fa pure prendere goal. Giocatori ( si fa per dire) che non solo non sono degni della Juve ma neanche delle squadre ultime in classifica della serie A. Sono anni che ci ritroviamo in campo acquisti di bidoni di tutti i tipi che han fatto fare affari solo a chi se ne è liberato. E forse non solo a loro, ma non alla Juve. Il povero Spalletti è un grande allenatore ma non può giocare un campionato, anzi 3, non solo senza qualche fuoriclasse da Juve, ma al massimo con 7 o 8 buoni giocatori mentre gliene servirebbero almeno 22.

Quella di oggi, per me da juventino malato come sono io e come lo sono tutti i nostri tifosi, non è più la Juventus né nei dirigenti né nella maggior parte dei giocatori. Anche questa volta Giovanni e Umberto (Agnelli, ndr) non riposeranno in pace. Forza Juve fino alla fine, ma ci siamo vicini”.