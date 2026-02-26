Ezio Greggio: "Spalletti ha trasformato una Juventus senza attaccanti e con degli scarsoni"

All'indomani dalla vittoria per 3-2 della Juventus contro il Galatasaray, che non le ha permesso di ribaltare il risultato dell'andata e l'ha vista uscire dai playoff di Champions League, ha commentato la prestazione offerta dai bianconeri il noto conduttore e tifoso della Signora Ezio Greggio, che ha voluto applaudire quanto fatto in campo dagli uomini di Spalletti, ad un passo da ribaltare il 5-2 dell'andata nonostante l'inferiorità numerica dal 50' per il rosso a Kelly.

Queste le sue parole: "Una Juventus eroica e sfortunata. Un’espulsione di nuovo discutibile. Aveva quasi fatto il miracolo giocando in 10. Con alcuni giocatori storici straordinari oggi come Locatelli, McKenny, Gatti, Thuram e altri giocatori invisibili e/o volenterosi ma scarsi che non segnano a porta vuota, che perdono la palla a centrocampo facendo segnare gli avversari".

Poi l'elogio a Spalletti: "Lo ripeto: Spalletti ha trasformato mentalità e gioco, la Juve gioca a calcio e pure bene, ma senza attaccanti e con mezza squadra fatta di scarsoni, non può fare miracoli. Tifo fantastico. Peccato".