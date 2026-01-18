Live TMW Fabbian spegne i rumors di mercato: "Sono un professionista, penso solo al Bologna"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro la Fiorentina nella ventunesima giornata della Serie A 2025/26 (1-2 il risultato finale firmato dalle reti di Mandragora, Piccoli e Fabbian), è intervenuto Giovanni Fabbian. Il centrocampista rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

18.18 - Inizia la conferenza stampa di Giovanni Fabbian.

Come ha visto i suoi compagni nel primo tempo?

"Abbiamo sbagliato l'approccio, l'avevamo preparata bene ma non siamo risuciiti a riproporre quello che avevamo fatto in settimana. Prendiamo di positivo la reazione nel secondo tempo. Risultati negativi in casa? Dobbiamo lavorare a testa bassa e migliorare quello che ci riusciva fino a poco tempo fa e che ora non ci sta riuscendo. Non possiamo essere spariti".

Date le voci di mercato, lei pensa di rimanere qui a Bologna?

"Certo, in questo momento ho la testa al 100% qui a Bologna. Sono un professionista e cercherò di dare il massimo per questa maglia".

La Coppa Italia ora può diventare un obiettivo prioritario?

"Si vedrà alla fine, noi cerchiamo di stare dentro a tutte le competizioni che giochiamo".

C'è un aspetto che vi sta preoccupando maggiormente dei recenti risultati?

"Siamo tutti uniti. Nel calcio ci sono dei periodi in cui le cose vanno bene ed altri in cui girano meno bene. L'importante è rimanere compatti".

18.25 - Termina la conferenza stampa di Giovanni Fabbian.