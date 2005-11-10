Fabregas: "Grande reazione, si è vista la voglia di vincere. Matic? Ecco cosa ci siamo detti"

L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-0 contro il Sassuolo. Le sue parole: "Penso che abbiamo cambiato qualcosa nell'intervallo. Nel primo tempo ho sottovalutato la qualità di Matic, come l'anno scorso quando abbiamo perso. Lui deve essere pressato tutta la partita. Non possiamo lasciarlo giocare. Dopo abbiamo iniziato bene e loro hanno perso fiducia e gioco. Abbiamo fatto un grande secondo tempo con la voglia di vincere. Mancava qualcosa nel primo tempo. Mi è piaciuta molto la reazione".

Cosa si è detto con Matic?

"Lui è mio amico, gli ho detto: "Scusami ma abbiamo dovuto pressarti se no giocavi da solo". E lui mi ha risposto: "Ricordati che il miglior calcio l'hai giocato con me".

Questa squadra è matura.

"Non si può andare sempre a mille ma se vogliamo essere questi bisogna trovare l'energia. Questa si trova solo se l'allenatore ha la fiducia in tutta la rosa, sapendo che può cambiare spesso e dare opportunità a tutti. Ci sono mille momenti nella stagione che ora stiamo imparando a capire per prendere anche degli spunti. La squadra sta sperimentando è in un percorso di crescita. il Sassuolo ha avuto otto giorni per preparare la partita noi no. Ora giochiamo martedì contro il Torino che ha giocato ieri, 24 ore prima di noi. Questa è al grande differenza di questa stagione. Ci dobbiamo abituare".

Douvikas è stato sottovalutato? Cosa ha chiesto alla squadra all'intervallo?

"L'idea era molto buona, abbiamo perso troppi duelli e non puoi permettertelo. Abbiamo cambiato nell'intervallo e siamo migliorati".