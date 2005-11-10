Como, finalmente Addai: "È stato difficile aspettare fuori, ora sto bene"

Riecco Jayden Addai nel Como: l'esterno olandese ha giocato l'intero secondo tempo nella sfida con il Sassuolo dopo aver avuto qualche minuto nel finale della sfida alla Roma, di recente. Al termine del match il giocatore ha confermato ai microfoni di Como TV: "Come sto? Sto bene, sto bene. Sono molto contento di essere tornato in campo dopo il lungo infortunio".

Match difficile con il Sassuolo.

"Il primo tempo è stato davvero difficile. In spogliatoio ci siamo parlati fra di noi e siamo venuti fuori nella ripresa con un'altra energia. Abbiamo segnato presto con Douvikas aprendo il match".

Come hai gestito le tue energie mentali in questo periodo?

"È stato difficile perché sono ambizioso, ho grandi sogni e volevo tornare dall'infortunio, serviva pazienza, ma ora sono molto contento".

Il Pallone d'Oro?

"Per me deve andare a Mbappé, ma ovviamente anche Kane e Yamal sono forti, ma Mbappé è stato il migliore".