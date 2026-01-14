Fabregas innamorato di Como? "Oggi sì, ma guardate Xabi Alonso... Non chiederò a Suwarso nuovo contratto"

"Oggi magari sei molto coinvolto, sei contento, si è visto con Xabi Alonso al Real. E magari alla fine non va bene”. Cesc Fabregas, quando gli chiedono se è innamorato di Como, e quindi se vuole legarsi al club lombardo a lungo termine, pensa soprattutto all’attualità: “Dico di essere innamorato di tutto, della società e di Como, perché qua è tutto molto diverso - ha spiegato il tecnico spagnolo in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Milan -. Lo stiamo creando tutti insieme. Sento che voi spiegate bene cosa succede a Como”.

Nel corso della sua risposta, molto articolata, l’ex centrocampista spagnolo ha sottolineato il peso dei media: “Voi siete il quarto potere del mondo. Potete scrivere tutto quello che volete. Avete il potere di influenzare la gente. Oggi posso dire 'questo è bianco', ma se dite voi 'è nero' la gente crede a voi. Come in altri ruoli, non solo nel calcio. Qua stiamo facendo una cosa con molta serenità, tantissima attenzione al dettaglio, cullarlo come tuo figlio”.

Quanto al futuro: “Non andrò da Suwarso per un nuovo contratto o per altro, io faccio questo con il cuore. È una cosa preziosa, bellissima. C'è un confronto bello con i tifosi, anche se non ci vado a parlare. Anche se sono sempre aperto. Ma sono molto tranquillo su questo. Non ci sono dipendenti che vanno a lavorare al Como e basta. C'è gente che ha abbandonato la famiglia per venire qui. C'è tutto".

La conferenza stampa di Fabregas.