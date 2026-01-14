Fabregas non chiude a Bernardo Silva: "Vogliamo giovani, ma se c'è una grande opportunità..."

Nel corso della conferenza stampa andata in scena alla vigilia di Como-Milan, il tecnico dei lariani, Cesc Fabregas, ha affrontato diversi argomenti legati al calciomercato. Tra questi, anzitutto, le voci su Bernardo Silva e Farès Ghedjemis del Frosinone: “In futuro penso che la nostra filosofia sarà di andare avanti con gente giovane. Ogni volta meno gente di 30 e qualcosa anni… però questo non vuol dire che non faremo mai altro. Se c’è un’opportunità importante, si fa.

Noi vogliamo ringiovanire la squadra, avere un’età media bassa. Non gente che ha già fatto ma che deve ancora fare. Ho bisogno di gente affamata per la mia maniera di essere. Penso sia così, poi ci possono anche essere delle opportunità con grandi giocatori, vediamo”.

Tra gli argomenti toccati, anche il poco spazio trovato da Martin Baturina e la possibilità che il centrocampista croato possa partire già a gennaio: "In questo momento non c'è niente. Da una parte e dall'altra. Vedo che la squadra non molla, è dentro il progetto. Leeds o altri club di Premier? In questo momento non c'è niente. Noi dobbiamo giocare domani, non ci fermiamo mai. Il mio obiettivo e focus è mentalizzare i ragazzi".

La conferenza stampa di Fabregas