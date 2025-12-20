TMW Il Lecce mette nel mirino Sidny Cabral, una delle rivelazioni del campionato portoghese

Sta per aprire la finestra di calciomercato invernale, con le società di Serie A pronte a cogliere le occasioni giuste per rinforzare e ottimizzare le proprie rose. Non fa eccezione il Lecce, che mette nel mirino un giocatore della Liga Portugal, il massimo campionato portoghese.

Secondo quanto raccolto da TMW, si tratta di Sidny Cabral, esterno destro di difesa classe 2002 già seguito nei mesi scorsi anche da Fiorentina e Sassuolo in Serie A. Cabral, nazionalità di Capo Verde, gioca nell'Estrela Amadora, lo stesso club da cui il Lecce ha prelevato Gaspar, Veiga e Tiago Gabriel, ed ha una valutazione di partenza di 8 milioni di euro.

Nazionale di Capo Verde, Cabral fino a questo momento è stato una delle rivelazioni del campionato portoghese dopo il suo arrivo in Portogallo durante la sessione estiva di calciomercato: ha già segnato 5 gol in questa stagione ed è uno specialista dei calci piazzati grazie anche al suo tiro potente.