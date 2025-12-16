Diao ko, rapporti tesi Como-Senegal. I social di Fabregas "invasi" dai tifosi africani

Cesc Fabregas non si è fatto molti amici in Senegal. Dopo la sconfitta con la Roma, in una gara che ha segnato l’infortunio di Assane Diao, il tecnico del Como ha raccontato i discorsi molto tesi con il commissario tecnico del Senegal. I due hanno conversato - non amabilmente - della convocazione dell’attaccante per la Coppa d’Africa: per Fabregas sarebbe stata da evitare, considerato che Diao viene da diversi mesi problematici a livello fisico, ma il ct senegalese non ha voluto sentire ragione.

Ora c’è da capire cosa succederà (se l’infortunio subito ieri precluderà all’ex Barcellona di partire per il Marocco, dove si terrà la competizione), ma il ko e le successive dichiarazioni di Fabregas, che ha sostanzialmente parlato di un ricatto ricevuto dal ct ("Mi ha detto che se non va con loro in Coppa d'Africa, non andrà al Mondiale"), non sono piaciute in Senegal. Il profilo Instagram dell’ex centrocampista di Arsenal e Chelsea è infatti stato letteralmente preso di mira dai connazionali di Diao.

Tantissime bandierine del Senegal, ma anche insulti non riproducibili - uno dei termini più ricorrenti fa riferimento ai maiali, per capirsi - nei confronti di Fabregas. Che immaginiamo non programmerà le sue prossime vacanze a Dakar.