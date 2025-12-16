Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 15 giornate: Chivu balza al comando
Sorpasso compiuto al comando con Chivu che diventa il miglior allenatore della Serie A per media voto. Scavalcato Fabregas, resta al terzo posto Massimiliano Allegri. Desolatamente ultimo Paolo Vanoli.
1. Cristian Chivu (Inter) 6.53 (15)
2. Cesc Fàbregas (Como) 6.50 (15)
3. Massimiliano Allegri (Milan) 6.50 (15)
4. Davide Nicola (Cremonese) 6.30 (15)
5. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.30 (15)
6. Daniele De Rossi (Genoa) 6.30 (5)
7. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.27 (15)
8. Antonio Conte (Napoli) 6.27 (15)
9. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.20 (15)
10. Luciano Spalletti (Juventus) 6.17 (6)
11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.13 (15)
12. Maurizio Sarri (Lazio) 6.13 (15)
13. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.13 (15)
14. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.13 (4)
15. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 6.03 (15)
16. Alberto Gilardino (Pisa) 5.97 (15)
17. Carlos Cuesta (Parma) 5.97 (15)
18. Kosta Runjaić (Udinese) 5.97 (15)
19. Marco Baroni (Torino) 5.87 (15)
20. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.40 (5)
TRAGHETTORE
1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
NON PIÙ IN CARICA
1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
2. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
3. Vieira (Genoa) 5.50 (9)
4. Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)
- - -
SERIE A - 15ª GIORNATA
Lecce - Pisa 1-0
72' Stulic
Torino - Cremonese 1-0
27' Vlasic
Parma - Lazio 0-1
82' Noslin
Atalanta - Cagliari 2-1
11' e 81' Scamacca (A), 75' Gaetano (C)
Milan - Sassuolo 2-2
13' Kone (S), 34' e 47' Bartesaghi (M), 77' Laurienté (S)
Fiorentina - Hellas Verona 1-2
42' e 90' + 3 Orban (H), 69' aut. Unai Nunez (F)
Udinese - Napoli 1-0
73' Ekkelenkamp
Genoa - Inter 1-2
6' Bisseck (I), 38' Lautaro Martinez (I), 68' Vitinha (G)
Bologna - Juventus 0-1
64' Cabal
Roma - Como 1-0
61' Wesley
CLASSIFICA
1. Inter 33
2. Milan 32
3. Napoli 31
4. Roma 30
5. Juventus 26
6. Bologna 25
7. Como 24
8. Lazio 22
9. Sassuolo 21
10. Udinese 21
11. Cremonese 20
12. Atalanta 19
13. Torino 17
14. Lecce 16
15. Cagliari 14
16. Genoa 14
17. Parma 14
18. Hellas Verona 12
19. Pisa 10
20. Fiorentina 6
PROSSIMO TURNO
Lazio - Cremonese (20 dicembre, ore 18, DAZN)
Juventus - Roma (20 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Cagliari - Pisa (21 dicembre, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Torino (21 dicembre, ore 15, Sky e DAZN)
Fiorentina - Udinese (21 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Genoa - Atalanta (21 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)
MARCATORI
8 reti: Lautaro Martinez (Inter)
7 reti: Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)
