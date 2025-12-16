Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 15 giornate: Chivu balza al comando

Sorpasso compiuto al comando con Chivu che diventa il miglior allenatore della Serie A per media voto. Scavalcato Fabregas, resta al terzo posto Massimiliano Allegri. Desolatamente ultimo Paolo Vanoli.

1. Cristian Chivu (Inter) 6.53 (15)

2. Cesc Fàbregas (Como) 6.50 (15)

3. Massimiliano Allegri (Milan) 6.50 (15)

4. Davide Nicola (Cremonese) 6.30 (15)

5. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.30 (15)

6. Daniele De Rossi (Genoa) 6.30 (5)

7. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.27 (15)

8. Antonio Conte (Napoli) 6.27 (15)

9. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.20 (15)

10. Luciano Spalletti (Juventus) 6.17 (6)

11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.13 (15)

12. Maurizio Sarri (Lazio) 6.13 (15)

13. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.13 (15)

14. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.13 (4)

15. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 6.03 (15)

16. Alberto Gilardino (Pisa) 5.97 (15)

17. Carlos Cuesta (Parma) 5.97 (15)

18. Kosta Runjaić (Udinese) 5.97 (15)

19. Marco Baroni (Torino) 5.87 (15)

20. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.40 (5)

TRAGHETTORE

1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)

2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)

NON PIÙ IN CARICA

1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)

2. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)

3. Vieira (Genoa) 5.50 (9)

4. Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)

- - -

SERIE A - 15ª GIORNATA

Lecce - Pisa 1-0

72' Stulic

Torino - Cremonese 1-0

27' Vlasic

Parma - Lazio 0-1

82' Noslin

Atalanta - Cagliari 2-1

11' e 81' Scamacca (A), 75' Gaetano (C)

Milan - Sassuolo 2-2

13' Kone (S), 34' e 47' Bartesaghi (M), 77' Laurienté (S)

Fiorentina - Hellas Verona 1-2

42' e 90' + 3 Orban (H), 69' aut. Unai Nunez (F)

Udinese - Napoli 1-0

73' Ekkelenkamp

Genoa - Inter 1-2

6' Bisseck (I), 38' Lautaro Martinez (I), 68' Vitinha (G)

Bologna - Juventus 0-1

64' Cabal

Roma - Como 1-0

61' Wesley

CLASSIFICA

1. Inter 33

2. Milan 32

3. Napoli 31

4. Roma 30

5. Juventus 26

6. Bologna 25

7. Como 24

8. Lazio 22

9. Sassuolo 21

10. Udinese 21

11. Cremonese 20

12. Atalanta 19

13. Torino 17

14. Lecce 16

15. Cagliari 14

16. Genoa 14

17. Parma 14

18. Hellas Verona 12

19. Pisa 10

20. Fiorentina 6

PROSSIMO TURNO

Lazio - Cremonese (20 dicembre, ore 18, DAZN)

Juventus - Roma (20 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Cagliari - Pisa (21 dicembre, ore 12.30, DAZN)

Sassuolo - Torino (21 dicembre, ore 15, Sky e DAZN)

Fiorentina - Udinese (21 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Genoa - Atalanta (21 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)

Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)

MARCATORI

8 reti: Lautaro Martinez (Inter)

7 reti: Pulisic (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)