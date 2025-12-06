Fabregas: "Per Morata guaio all'adduttore. Paz? Pure il Barça fa meglio se si accende Yamal"

Intervenuto nel corso della conferenza stampa, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato anche dell'infortunio di Alvaro Morata: "Sembra che si sia fatto male all'adduttore. Presto sapere cos'ha. A Sassuolo non si sentiva bene ma Douvikas doveva giocare ugualmente. Oggi però si devono valutare altre scelte. Non centra niente con il centravanti o no. Non penso però che si debba parlare solo di un giocatore".

Come giudica Nico Paz?

"Quando si accende Lautaro l'Inter fa meglio, lo stesso il Barcellona con Lamine. Nel calcio è così. Nei primi dieci minuti non abbiamo trovato la giusta personalità. Poi però ho visto la squadra bene anche se non abbiamo visto molto la porta. Poi nella fase offensiva abbiamo avuto una mentalità diversa. Oggi però non si deve parlare molto. Andiamo a casa per provare a migliorare".

