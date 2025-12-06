Live TMW Como, Fabregas: "Il risultato è pesante, non voglio essere crudele con i ragazzi"

Il Como cade rovinosamente contro l'Inter nel secondo anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. I lariani non sono quasi mai stati in partita e dopo essere andati all'intervallo sotto per 1-0, sono crollati nella ripresa subendo il poker nerazzurro. Tra poco l'allenatore della squadra lariana Cesc Fabregas interverrà in conferenza stampa per commentare il match dello stadio Giuseppe Meazza

20.34 - comincia la conferenza stampa

C'è tutta questa distanza tra Inter e Como?

"Il risultato è pesante e andiamo a casa con la testa bassa per migliorare. Calcisticamente non vedo una differenza grandissima. Davanti si sono visti attaccanti molto superiori. Abbiamo provato a fare la partita come volevo. I ragazzi hanno fatto tutto e di più, bisogna anche gestire le situazioni. L'Inter gioca a memoria da cinque anni. Si cresce di più con una sconfitta così. Preferisco perdere così e che i ragazzi dicono "mamma mia, manca tanto". A livello di tattica e di gioco gli esterni non hanno fatto la differenza che volevo vedere in alcune situazioni. Il secondo gol è arrivato nel momento peggiore e dopo il terzo gol abbiamo mollato. Non voglio essere crudele con i ragazzi. Da domani si parte da zero per lavorare ma si deve accettare, con calma".

Come giudica Morata? Cosa si è fatto?

"Sembra che si sia fatto male all'adduttore. Presto sapere cos'ha. A Sassuolo non si sentiva bene ma Douvikas doveva giocare ugualmente. Oggi però si devono valutare altre scelte. Non centra niente con il centravanti o no. Non penso però che si debba parlare solo di un giocatore".

Ha pesato anche l'impatto della gara?

"Sul gol 2-0 dobbiamo guardarci allo specchio. Fa un po' male prendere un gol su palla inattiva nel momento migliore della partita, mi. ha lasciato un po' demoralizzato. Loro hanno gestito bene la palla diretta all'attaccante. Noi però dobbiamo giocare come sempre".

Su Caqueret? Come mai gioca meno?

"Giocano in undici. Lo amo come giocatore perché è un grandissimo giocatore. Oggi chiaramente non è contento. Il calcio è questo, poi chiaramente quando si perde l'allenatore è in cattiva luce. Max è un giocatore importante".

Come giudica Nico Paz?

"Quando si accende Lautaro l'Inter fa meglio, lo stesso il Barcellona con Lamine. Nel calcio è così. Nei primi dieci minuti non abbiamo trovato la giusta personalità. Poi però ho visto la squadra bene anche se non abbiamo visto molto la porta. Poi nella fase offensiva abbiamo avuto una mentalità diversa. Oggi però non si deve parlare molto. Andiamo a casa per provare a migliorare".