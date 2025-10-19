Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fabregas, una vittoria che manca da oltre 70 anni. E Morata affronta la Juve da grande ex

Oggi alle 07:30Serie A
Yvonne Alessandro

La Juventus è ancora una delle due squadre imbattute nella Serie A 2025/26, come l’Atalanta. E se contro quest'ultima il Como è riuscito a strappare un punto a Bergamo, stavolta al Sinigaglia i lariani proveranno a fare centro nel bersaglio grosso. D'altronde la "sindrome della pareggite" della quale sono affetti i bianconeri, oltre alla valanga di pressioni di contorno, potrebbe ripercuotersi contro i grandi favoriti del lunch match domenicale. E magari un jolly a sorpresa di Fabregas potrebbe scompigliare i piani dei bianconeri.

Fabregas deve sovvertire passato e presente
"Il Como è una finta piccola", ha anticipato Igor Tudor. E allora starà ai ragazzi di Fabregas dimostrarlo, per cercare di mantenere la striscia di risultati utili positivi e - se possibile - allungarla a 5 partite di fila proprio oggi. La Juventus però non perde in campionato dal 23 aprile scorso (0-1 a Parma) e nemmeno lo storico dei risultati sembra giocare a favore dei lariani: 16 i confronti con la Juve al Sinigaglia, 3 vittorie del Como, 4 pareggi e 9 successi della Vecchia Signora. E in Serie A il Como non batte la Juventus da 73 anni, precisamente dal 20 gennaio del 1952.

Quando, se non oggi?
E se Alvaro Morata segnasse il primo gol con la maglia del Como proprio contro la Juventus? Lui che, a 33 anni, è approdato sulle rive del Lago in estate e ancora deve regalare una gioia ai suoi nuovi tifosi. Il suo passato a tinte bianconere, tra primo e secondo atto (2014-16 e 2020-22), resta scolpito nella mente. I tempi di Tevez e Dybala al suo fianco prima, Andrea Pirlo in panchina, in due fasi ben distinte della sua carriera. Ma adesso, nell'anno del Mondiale, nella stagione del riscatto personale, dopo dei giri turbinosi tra Milan e Galatasaray... è giunto il momento. Morata deve fare "clic". Imboccare la strada giusta, quella del gol. E chissà se una delle leggi invisibili del calcio si rinnoverà. Perché nella sfida del grande ex lo spagnolo potrebbe castigare quella che è stata la sua ex squadra e casa per 4 anni intensi. In una città, Torino, per cui ha sempre avuto un debole.

