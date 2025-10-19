Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, infortuni, poche idee e fragilità difensiva: per Conte tanti campanelli d'allarme

Napoli, infortuni, poche idee e fragilità difensiva: per Conte tanti campanelli d'allarmeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:45Serie A
Antonio Gaito

Il Napoli crolla a Torino. La squadra di Antonio Conte incassa la seconda sconfitta in sette giornate (la terza stagionale includendo quella col City in Champions) ed inizia nel peggiore dei modi il ciclo di sette gare in 22 giorni. Tanti i campanelli d’allarme a cui dovrà far fronte Conte perché più che il risultato - anche quello sorprendente, considerando che il Torino non aveva mai segnato gol in casa ed è la peggior difesa del campionato - lo stupore ulteriore è per la prestazione irriconoscibile del Napoli, mai capace di alzare giri e qualità del palleggio, finendo per giocare solo sugli esterni collezionando palloni al centro di facile lettura per i tre centrali del Torino. A differenza di altri primi tempi molto negativi - vedi Genoa, Cagliari o Pisa - stavolta non ha fatto seguito un secondo tempo travolgente, trovando qualche giocata di qualità solo grazie agli spunti individuali di Neres e poi di Lang nel finale.

Allarme difesa
Il Napoli continua a prendere gol. Al di là dell'errore che ha lanciato Simeone di fronte a Milinkovic-Savic, la squadra di Conte nel primo tempo è parsa sfilacciarsi troppo facilmente ad ogni ripartenza, rischiando in più occasioni. Conte però nel post-partita ha minimizzato: "Di che vogliamo parlare, c'è stato un rimpallo fortuito e abbiamo messo in porta Simeone, non c'è stata una disattenzione. Quest'anno stiamo facendo un calcio più aggressivo e propositivo, spesso per voler fare la partita, cosa che serve per fare un ultimo step e lasciamo spazi in ripartenza agli avversari. E' inevitabile, ci sta. Dobbiamo migliorare quando andiamo forte in pressione nei duelli per fare un ulteriore step", le parole di Conte in conferenza stampa.

Assenze pesanti, ma perché così tanti infortuni?
Hanno pesato indubbiamente le assenze: fuori McTominay e Hojlund (peraltro presenti a Torino per l'idea di schierarli comunque?), che si sono aggiunti a Lobotka e Rrahmani mentre Politano e Buongiorno sono rientrati solo nel finale per evitare ulteriori rischi. Sei titolari fuori che però sollevano anche un interrogativo sui tanti, troppi infortuni in casa Napoli. Conte anche alla vigilia ha lungamente discusso degli infortuni in aumento in tutta Europa, ma il Napoli è ben oltre la media e ad oggi la squadra italiana con più infortuni muscolari. E Conte dovrà continuare le rotazioni per non allungare la lista perché si continua a giocare ogni tre giorni, prima col Psv ad Eindhoven e poi con l'Inter al Maradona.

Articoli correlati
Con il Napoli prima vittoria in casa. Il Corriere di Torino: "Simeone, gol scuse... Con il Napoli prima vittoria in casa. Il Corriere di Torino: "Simeone, gol scuse e gioie"
Decide l’ex Simeone, La Repubblica (ed. Napoli): "Senza Hojlund e McTominay, ko a... Decide l’ex Simeone, La Repubblica (ed. Napoli): "Senza Hojlund e McTominay, ko a Torino"
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 7^ giornata di campionato... Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 7^ giornata di campionato
Altre notizie Serie A
Roma, Bailey: "Contento di essere rientrato. Spero di poter aiutare molto la squadra"... Roma, Bailey: "Contento di essere rientrato. Spero di poter aiutare molto la squadra"
Inter, Bonny: "Io e Pio siamo giovani, siamo qui per imparare. Combattiamo insieme"... Inter, Bonny: "Io e Pio siamo giovani, siamo qui per imparare. Combattiamo insieme"
Roma, Gasperini: "Ci sono vittorie che lasciano dubbi, questo è un ko che dà convinzioni"... Roma, Gasperini: "Ci sono vittorie che lasciano dubbi, questo è un ko che dà convinzioni"
Bologna, sliding doors: Skorupski rinnova, Ravaglia debutta, Luccerini all’orizzonte... Bologna, sliding doors: Skorupski rinnova, Ravaglia debutta, Luccerini all’orizzonte
Polverosi: "La Roma ha sbagliato il primo tempo. Non c’è ancora una squadra-guida"... Polverosi: "La Roma ha sbagliato il primo tempo. Non c’è ancora una squadra-guida"
Juventus, a Como senza paura: unico obiettivo i tre punti Juventus, a Como senza paura: unico obiettivo i tre punti
Inter, Chivu applaude Lautaro: "È da apprezzare per l’umiltà e il sacrificio che... Inter, Chivu applaude Lautaro: "È da apprezzare per l’umiltà e il sacrificio che mette ogni giorno"
Parma, Cuesta studia le mosse per battere il Genoa e ritrovare la vittoria Parma, Cuesta studia le mosse per battere il Genoa e ritrovare la vittoria
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
1 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, resta il dubbio Kean
2 Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor cambia e passa al 4-3-3, David dal 1'
3 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: ennesimo ballottaggio tra Sulemana e Lookman
4 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
5 Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: Borrelli affianca Esposito, Dallinga più di Castro
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao, sale Kean nella Fiorentina
Immagine top news n.1 L'attacco della Roma è un problema: Gasperini trovi il suo centravanti, altrimenti si fa dura
Immagine top news n.2 È l'Inter di Bonny e Pio Esposito. Rispetto all'anno scorso le alternative sono decisive
Immagine top news n.3 Roma violata, decide un gol di Bonny. E l'Inter è re per (almeno) una notte in campionato
Immagine top news n.4 Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
Immagine top news n.5 A Torino vige la dura legge del gol dell'ex: Simeone punisce il Napoli, Baroni batte un'altra big
Immagine top news n.6 Amantino Mancini spinge la Roma: "Dura con l'Inter, ma Gasp può sognare lo Scudetto"
Immagine top news n.7 Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini
Immagine news podcast n.2 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.3 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.4 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Bonny: "Io e Pio siamo giovani, siamo qui per imparare. Combattiamo insieme"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Gasperini: "Ci sono vittorie che lasciano dubbi, questo è un ko che dà convinzioni"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, sliding doors: Skorupski rinnova, Ravaglia debutta, Luccerini all’orizzonte
Immagine news Serie A n.4 Polverosi: "La Roma ha sbagliato il primo tempo. Non c’è ancora una squadra-guida"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, a Como senza paura: unico obiettivo i tre punti
Immagine news Serie A n.6 Inter, Chivu applaude Lautaro: "È da apprezzare per l’umiltà e il sacrificio che mette ogni giorno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, che domenica. Modena-Palermo per la vetta, Dionisi sfida il Venezia all'esordio
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Catanzaro-Padova: due squadre a caccia di punti
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Empoli-Venezia: Dionisi chiama il riscatto, Stroppa vuole continuità
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Palermo-Modena: soldout al "Barbera" per il duello rusticano
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Stillitano: "Siamo tutti delusi, dovremo ragionare a mente fredda"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Vergassola: "Fatta una buonissima partita, venire qui non era facile"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 10^ giornata. I risultati e le partite di oggi: da Vicenza-AlbinoLeffe a Ravenna-Arezzo
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Liverani: "Arezzo, Ravenna e Ascoli hanno qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 10ª giornata: i parziali dei match delle 17:30. Cittadella e Giugliano in vantaggio
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 10ª giornata: vittorie per Renate, Livorno e Foggia. Il quadro dei risultati delle 14:30
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 10ª giornata: al 45' Renate e Foggia avanti. Livorno-Samb sullo 0-0
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Gallo: "Tre assenze pesanti domani, ma abbiamo gli strumenti per vincere"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, prosegue la 3ª giornata: alle 15.30 c'è Lazio-Juventys, chiude Inter-Parma
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 3ª giornata: succede di tutto al ViolaPark. Fiorentina-Milan 4-3
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 3ª giornata: Milan avanti all'intervallo. Fiorentina per prima in vantaggio
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 3ª giornata: primo successo per Genoa e Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 3ª giornata: al 45' Sassuolo in vantaggio sul Como. Pari a Genova
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, al via la 3ª giornata: Fiorentina-Milan è il big match del sabato
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?