Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il progetto di Paolo Ardoino per la Juve, come Tether potrebbe cambiare il futuro

Il progetto di Paolo Ardoino per la Juve, come Tether potrebbe cambiare il futuroTUTTO mercato WEB
Oggi alle 08:45Serie A
Redazione TMW
fonte Massimo Reina per Bianconeranews.it
Paolo Ardoino è un uomo d'affari e informatico miliardario italiano che ricopre il ruolo di amministratore delegato di Tether dal dicembre 2023. Ricopre anche il ruolo di chief technology officer di Bitfinex

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, e questa volta non sul campo, ma nei corridoi delle assemblee societarie.
Il 7 novembre si rinnoverà il Consiglio d’amministrazione, e Tether Investments, guidata dal CEO Paolo Ardoino e già titolare dell’11,5% della società, ha presentato la propria lista con Francesco Garino e Zachary Lyons, proponendo anche alcune integrazioni all’ordine del giorno.

Tether non è una semplice entità finanziaria: è uno dei colossi delle criptovalute, guidato da Giancarlo Devasini e, appunto, Paolo Ardoino, self-made man digitale con un patrimonio vicino ai quattro miliardi di dollari: è la sesta fortuna d’Italia. L'ingresso nel CdA di un candidato (o tutti e due) potrebbe portare la Juventus a metà strada tra tradizione sabauda e innovazione digitale, tra il sapore antico della pacca sulla spalla e il linguaggio dei token e delle stablecoin.

Un nuovo modello di gestione finanziaria

L’arrivo di Tether non è solo un investimento: apre la porta a partnership economiche e a un nuovo modello di gestione finanziaria. Criptovalute e stablecoin possono modernizzare il modo in cui il club gestisce flussi di denaro, interagisce con tifosi e investitori, e valorizza sponsor digitali. Biglietti virtuali, merchandising legato alle crypto e fan token potrebbero diventare strumenti ordinari, aumentando le entrate e il coinvolgimento dei tifosi.

Stabilità finanziaria e più risorse

Non si tratta soltanto di soldi da spendere sul mercato: la Juventus potrebbe guadagnare stabilità finanziaria, maggiore efficienza nei trasferimenti e capacità di pianificare a lungo termine. E poi si potrebbe pensare anche a future sponsorizzazioni sulla magia, come si era ipotizzato la scorsa primavera, con un introito stimato tra 50 e 60 milioni l’anno per quattro stagioni, oltre 200 milioni complessivi da investire sul campo.

L’ingresso di Tether nel CdA e una partecipazione futura sempre più importante nelle decisioni del club potrebbe rappresentare una vera rivoluzione per il club: nuove risorse economiche, un cambio di paradigma nell’approccio al business calcistico e un ponte verso il futuro digitale. Con Devasini e Ardoino decisi a rendere la Juventus “grande di nuovo”, il club bianconero guarda avanti, tra tradizione e innovazione, pronto a scrivere una nuova era.

Chi è Paolo Ardoino:
Paolo Ardoino, nato nel 1984 a Cisano sul Neva (Cisano sul Nèva è un comune italiano di 2155 abitanti della provincia di Savona in Liguria.), è un informatico e imprenditore italiano. È noto per essere l’amministratore delegato (CEO) di Tether (dal dicembre 2023) e il direttore tecnologico (CTO) di Bitfinex, due aziende leader nel settore delle criptovalute. Ha iniziato a programmare a otto anni e si è laureato in Informatica presso l’Università di Genova. Dopo gli studi, ha lavorato come ricercatore universitario su progetti di cybersecurity e crittografia per applicazioni militari fino al 2011. Nel 2013 si è trasferito a Londra, dove ha fondato Fincluster, una startup per servizi finanziari.
Nel 2014 è entrato in Bitfinex come sviluppatore, diventando CTO nel 2016 e, nel 2017, anche CTO di Tether.
Ha co-fondato Holepunch nel 2022, una piattaforma per app peer-to-peer (P2P). Ardoino promuove l’inclusione finanziaria, supportando progetti per l’adozione di criptovalute a Lugano (Svizzera) e in El Salvador. Il suo patrimonio netto è stimato a circa 9,5 miliardi di dollari nel 2025.

Paolo Ardoino, ceo di Tether è stato l'unico italiano invitato alla Casa Bianca per la cerimonia della firma del Genius Act

Articoli correlati
La Monica (MF): "Se la quota del 10,7% non verrà superata, l'ingresso di Tether nel... La Monica (MF): "Se la quota del 10,7% non verrà superata, l'ingresso di Tether nel CDA Juve è certo"
Marco Bellinazzo: "Tether? Aumento di capitale Juve riservato all'azionista di maggioranza"... Marco Bellinazzo: "Tether? Aumento di capitale Juve riservato all'azionista di maggioranza"
Ardoino si candida a comprare la Juventus? L'interesse c'è e per la prima volta è... Ardoino si candida a comprare la Juventus? L'interesse c'è e per la prima volta è pubblico
Altre notizie Serie A
Roma, Bailey: "Contento di essere rientrato. Spero di poter aiutare molto la squadra"... Roma, Bailey: "Contento di essere rientrato. Spero di poter aiutare molto la squadra"
Inter, Bonny: "Io e Pio siamo giovani, siamo qui per imparare. Combattiamo insieme"... Inter, Bonny: "Io e Pio siamo giovani, siamo qui per imparare. Combattiamo insieme"
Roma, Gasperini: "Ci sono vittorie che lasciano dubbi, questo è un ko che dà convinzioni"... Roma, Gasperini: "Ci sono vittorie che lasciano dubbi, questo è un ko che dà convinzioni"
Bologna, sliding doors: Skorupski rinnova, Ravaglia debutta, Luccerini all’orizzonte... Bologna, sliding doors: Skorupski rinnova, Ravaglia debutta, Luccerini all’orizzonte
Polverosi: "La Roma ha sbagliato il primo tempo. Non c’è ancora una squadra-guida"... Polverosi: "La Roma ha sbagliato il primo tempo. Non c’è ancora una squadra-guida"
Juventus, a Como senza paura: unico obiettivo i tre punti Juventus, a Como senza paura: unico obiettivo i tre punti
Inter, Chivu applaude Lautaro: "È da apprezzare per l’umiltà e il sacrificio che... Inter, Chivu applaude Lautaro: "È da apprezzare per l’umiltà e il sacrificio che mette ogni giorno"
Parma, Cuesta studia le mosse per battere il Genoa e ritrovare la vittoria Parma, Cuesta studia le mosse per battere il Genoa e ritrovare la vittoria
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
1 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, resta il dubbio Kean
2 Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor cambia e passa al 4-3-3, David dal 1'
3 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: ennesimo ballottaggio tra Sulemana e Lookman
4 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
5 Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: Borrelli affianca Esposito, Dallinga più di Castro
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao, sale Kean nella Fiorentina
Immagine top news n.1 L'attacco della Roma è un problema: Gasperini trovi il suo centravanti, altrimenti si fa dura
Immagine top news n.2 È l'Inter di Bonny e Pio Esposito. Rispetto all'anno scorso le alternative sono decisive
Immagine top news n.3 Roma violata, decide un gol di Bonny. E l'Inter è re per (almeno) una notte in campionato
Immagine top news n.4 Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
Immagine top news n.5 A Torino vige la dura legge del gol dell'ex: Simeone punisce il Napoli, Baroni batte un'altra big
Immagine top news n.6 Amantino Mancini spinge la Roma: "Dura con l'Inter, ma Gasp può sognare lo Scudetto"
Immagine top news n.7 Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini
Immagine news podcast n.2 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.3 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.4 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Bonny: "Io e Pio siamo giovani, siamo qui per imparare. Combattiamo insieme"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Gasperini: "Ci sono vittorie che lasciano dubbi, questo è un ko che dà convinzioni"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, sliding doors: Skorupski rinnova, Ravaglia debutta, Luccerini all’orizzonte
Immagine news Serie A n.4 Polverosi: "La Roma ha sbagliato il primo tempo. Non c’è ancora una squadra-guida"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, a Como senza paura: unico obiettivo i tre punti
Immagine news Serie A n.6 Inter, Chivu applaude Lautaro: "È da apprezzare per l’umiltà e il sacrificio che mette ogni giorno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, che domenica. Modena-Palermo per la vetta, Dionisi sfida il Venezia all'esordio
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Catanzaro-Padova: due squadre a caccia di punti
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Empoli-Venezia: Dionisi chiama il riscatto, Stroppa vuole continuità
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Palermo-Modena: soldout al "Barbera" per il duello rusticano
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Stillitano: "Siamo tutti delusi, dovremo ragionare a mente fredda"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Vergassola: "Fatta una buonissima partita, venire qui non era facile"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 10^ giornata. I risultati e le partite di oggi: da Vicenza-AlbinoLeffe a Ravenna-Arezzo
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Liverani: "Arezzo, Ravenna e Ascoli hanno qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 10ª giornata: i parziali dei match delle 17:30. Cittadella e Giugliano in vantaggio
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 10ª giornata: vittorie per Renate, Livorno e Foggia. Il quadro dei risultati delle 14:30
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 10ª giornata: al 45' Renate e Foggia avanti. Livorno-Samb sullo 0-0
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Gallo: "Tre assenze pesanti domani, ma abbiamo gli strumenti per vincere"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, prosegue la 3ª giornata: alle 15.30 c'è Lazio-Juventys, chiude Inter-Parma
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 3ª giornata: succede di tutto al ViolaPark. Fiorentina-Milan 4-3
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 3ª giornata: Milan avanti all'intervallo. Fiorentina per prima in vantaggio
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 3ª giornata: primo successo per Genoa e Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 3ª giornata: al 45' Sassuolo in vantaggio sul Como. Pari a Genova
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, al via la 3ª giornata: Fiorentina-Milan è il big match del sabato
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?