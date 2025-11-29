Fattori: "A questa Fiorentina serve una svolta. Io giocherei a quattro in difesa"

Intervistato dai colleghi di Radio Firenzeviola, Sauro Fattori si è espresso sulla situazione della Fiorentina:

"Vuoi cambiare qualcosa per dare una scossa? Qui tutti si vuole Gudmundsson, allora diamogli l'ultimo appello. Io giocherei a quattro dietro, ma quattro veri. Quando torna Gosens gioca lui, sennò Ranieri o Viti. Nel mezzo due centrali, a destra Comuzzo. Centrocampo a due con Mandragora e uno tra Nicolussi Caviglia e Fagioli. A chi dice che sarebbe leggero dico di guardare il centrocampo del PSG. Eppure Vitinha e Neves non mi paiono due giganti eppure sono due giocatori clamorosi.

Poi davanti anche se non hai esterni si può mettere Gudmundsson che nell'Islanda gioca bene partendo proprio dall'esterno a sinistra lavorando per la squadra. A destra metterei Fazzini che ha dimostrato di saper saltare l'uomo. E poi dietro Kean metto Sohm che ha dimostrato di essere bravo nell'inserimento. Però a Gudmundsson e Fazzini dico che se non saltano l'uomo si cambia. Però a questa Fiorentina serve una svolta".