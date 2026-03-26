Annullata la presenza di Lautaro a Bergamo: avrebbe dovuto assistere a Italia-Irlanda del Nord

L'Inter continua a essere ottimista sul recupero di Lautaro Martinez. Il club nerazzurro ha bisogno probabilmente più di ogni altro del bomber argentino che, curiosamente, sarebbe dovuto essere presente questa sera alla New Balance Arena di Bergamo per assistere a Italia-Irlanda del Nord e tifare i suoi compagni di squadra Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Francesco Pio Esposito.

Secondo quanto riportato da Sky Sport però, il Toro non ci sarà, dato che è stata annullata la prenotazione a suo nome. Il classe '97 non è stato convocato dall'Albiceleste per poter ritrovare la miglior condizione dopo l'infortunio accusato nel playoff di andata di Champions League contro il Bodo/Glimt. La speranza è che riesca a scendere in campo alla ripresa della Serie A contro la Roma.