TMW Italia, mattinata in albergo per gli azzurri. Stasera 1700 tifosi nordirlandesi allo stadio

Nessuna sgambata per la Nazionale nella giornata di Italia-Irlanda del Nord. Gennaro Gattuso e i suoi ragazzi sono rimasti in albergo nelle ore immediatamente precedenti al match di Bergamo che andrà in scena questa sera a partire dalle 20.45. L'unico dubbio di formazione è legato alle condizioni di Alessandro Bastoni, anche se il ritorno in gruppo del centrale dell'Inter nella rifinitura lascia presagire un suo impiego al centro della difesa a tre con Mancini e Calafiori.

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Non ce l'ha fatta invece Gianluca Scamacca che ieri ha svolto lavoro differenziato. Il centravanti dell'Atalanta questa sera si accomoderà in panchina insieme ad Andrea Cambiaso, Elia Caprile, Diego Coppola e Nicolò Cambiaghi. Di seguito la lista dei calciatori convocati.

Portieri - Donnarumma, Carnesecchi, Meret.

Difensori - Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Scalvini, Bastoni, Mancini.

Centrocampisti - Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito.

Questa sera allo Stadio di Bergamo è previsto il tutto esaurito: circa 24mila tifosi sugli spalti di cui 1700 nordirlandesi a sostegno della squadra di O'Neill.