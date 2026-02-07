Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

FCSB, CIsotti si racconta: "Sono passato dalla C rumena all'Europa League in due anni"

FCSB, CIsotti si racconta: "Sono passato dalla C rumena all'Europa League in due anni"TUTTO mercato WEB
Andrea Losapio
Oggi alle 08:00Serie A
Andrea Losapio

Juri Cisotti è passato dalla A maltese alla Serie C rumena nel giro di tre anni. E nel giro di altri tre anni si ha giocato contro Fenerbahce, Bologna e Feyenoord, sempre da titolare. Difficile pensare come qualcosa, più del calcio, ti possa svoltare la vita anche senza saperlo. Ora, invece, è al FCSB di Bucarest, con condizioni meteo complicate, considerato che pochi giorni fa c'è stata una nevicata da 20 centimetri.

Bucarest va bene una nevicata.
Sì, assolutamente (sorride). Fa parte del pacchetto. È un’esperienza positiva: io sono arrivato a gennaio dell’anno scorso e nei primi sei mesi è stato tutto incredibile. Siamo andati avanti in Europa, abbiamo superato i playoff contro il PAOK e siamo usciti contro il Lione. Abbiamo vinto il campionato. Non abbiamo mai perso una partita in quel periodo. È stato quasi un sogno.

Quest’anno invece?
"Abbiamo iniziato male. Nei gironi di Europa League abbiamo fatto il nostro, ma in campionato non siamo partiti benissimo. Ci mancano 4-5 punti rispetto a dove vorremmo essere. Le aspettative erano alte dopo quello che avevamo fatto l’anno scorso ma ogni stagione ha la sua storia e ci siamo ritrovati in una situazione diversa".

Ha mai avuto dubbi sulla scelta FCSB?
"No, è stata sicuramente una scelta giusta. È una piazza bellissima, le condizioni sono ottime e la qualità della vita è molto buona. Non rimpiango nulla".

Che atmosfera si respira allo stadio?
"In Europa League vengono 25-30 mila persone. Contro il Fenerbahce c’erano 28 mila tifosi, l’atmosfera è davvero bella. In campionato magari facciamo 10-12 mila spettatori, anche per il clima: l’ultima partita con la neve non so neanche quanti ce ne fossero. Ma le notti europee sono speciali per tutti".

Partiamo dall’inizio...
"Ho fatto l’Academy al Donatello, a Udine, un buon settore giovanile. Poi il primo anno di Primavera alla Triestina e successivamente al Chievo Verona".

Che ambiente era il Chievo?
"Una società organizzatissima, anche per la Primavera. Centro sportivo di alto livello, ristorante, appartamenti: ci davano condizioni ottime per vivere e giocare bene. I risultati si sono visti: un anno siamo usciti in semifinale, l’anno dopo – quando ero già andato via – hanno vinto lo Scudetto Primavera".

Ha giocato poco in Italia rispetto al tuo percorso estero.
"Sono andato a Latina, neopromossa in Serie B. Ho fatto una ventina di presenze. Non era facile: non c’erano cinque sostituzioni o dieci giocatori in panchina come oggi. Dovevi guadagnarti anche cinque minuti di recupero. La concorrenza era fortissima. Abbiamo perso la finale col Cesena. Poi sono andato a Spezia, stagione simile, con più di 20 presenze".

E il Rijeka?
"Non mi sono adattato allo stile di gioco, non sono riuscito a convincere l’allenatore. Era un’altra nazione, avrei dovuto fare di più e non ci sono riuscito".

Poi l’infortunio a Vicenza.
"Sono arrivato l’ultimo giorno di mercato di gennaio, a marzo mi sono rotto il crociato. Stagione finita senza praticamente giocare. Ho ricominciato a Spezia a ottobre-novembre, tra Coppa Italia e campionato, ma poi per scelte di lista ho dovuto liberare".

Ed è andato a Caserta.
"Partite molto sentite, bei ricordi. Buon campionato, ma nel girone C le trasferte sono davvero impegnative".

Poi la decisione di andare a Malta.
"Non trovavo squadra in B, in Serie C non avevo fatto grandi numeri. Piuttosto che scendere in Serie D in Italia, ho scelto l’estero per aprirmi il mercato. Dopo un crociato era fondamentale tornare a giocare 20 partite da 90 minuti".

La rifarebbe?
"Sì, assolutamente. Doveva essere un anno o massimo due, poi è arrivato il Covid e sono rimasto tre stagioni. Però quell’anno in più mi è servito tantissimo: ho lavorato con Andrea Pisanu, mi ha aperto un mondo nuovo. Sono cresciuto molto. Ho avuto compagni con curriculum importanti, come Denilson (ex Arsenal). Certo, andare a Malta è una scommessa: otto volte su dieci la perdi".

Poi è andato all'Otelul.
"Arrivavo da Malta e ho scelto di andare in Liga 3, la Serie C rumena. Era fine agosto: potevo aspettare una Liga 2 e rischiare di restare senza squadra. Ho scelto l'Otelul Galati, club storico costruito per salire. Abbiamo stravinto e fatto una doppia promozione".

È stato più facile giocare in Liga 1?
"Paradossalmente sì. Il livello è basso, forse due squadre forti per girone. La difficoltà sono le trasferte e i campi complicati. La Liga 2 è un buon campionato per mettersi in mostra e in Superliga alcune squadre sono meglio di una Serie B italiana. Le neopromosse magari hanno stadi piccoli, ma il livello generale è buono".

Si rivede in italia?
"Non è un obiettivo. Sto bene all’estero. In Europa non mi sposterei: ho 32 anni, cambiare Paese e rischiare di non ambientarmi sarebbe un passo falso che non posso permettermi. Mi sono creato il mio ambiente qui. Asia o Arabia? Non ci ho mai pensato, non ho avuto offerte. Preferisco concentrarmi sul presente, senza farmi film".

"Ho chiuso bene il 2024 con quella vittoria in Europa League, due assist nell’ultima mezz’ora contro il Feyenoord. Anche tra Fenerbahce e Csíkszereda ho fatto bene. Speriamo di continuare così".

Che futuro le si para davanti?
"Ho un contratto che copre questa stagione e la prossima. Non conosco le intenzioni del club, possiamo parlarne. Sto molto bene qui, vedremo".

È soddisfatto della sua carriera?
"Sì. Spero di avere ancora anni davanti. È stata una bella esperienza sportiva e umana: ho conosciuto posti e culture diverse. Mi piacerebbe restare nel calcio anche dopo, ma non so ancora in quale ruolo".

Come vede il movimento rumeno?
"Prima del mio arrivo mi raccontavano del dominio del Cluj e delle partecipazioni in Champions. C’è stato un periodo meno brillante tre o quattro anni fa, ma ora il calcio rumeno è in crescita. Si investe negli stadi e nelle strutture, arrivano giocatori importanti. Quest’anno noi e il Craiova siamo andati in Europa. È un movimento in sviluppo positivo".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Cisotti: "Ho scelto Malta invece che la D, scommessa che rifarei. Ma 8 su 10 la perdi"... Cisotti: "Ho scelto Malta invece che la D, scommessa che rifarei. Ma 8 su 10 la perdi"
La straordinaria favola di Cisotti. Malta, la C rumena e ora la sfida al Bologna La straordinaria favola di Cisotti. Malta, la C rumena e ora la sfida al Bologna
Altre notizie Serie A
Falcao: "Roma, con Gasperini puoi lottare per la Champions. Va lasciato spazio per... Falcao: "Roma, con Gasperini puoi lottare per la Champions. Va lasciato spazio per lavorare"
Napoli, la settimana tipo, i rinforzi ed i rientri: col Genoa serve un segnale forte... Napoli, la settimana tipo, i rinforzi ed i rientri: col Genoa serve un segnale forte
Hellas, Sammarco: "Non è bastato un buon primo tempo ma questo sia di buon auspicio"... Hellas, Sammarco: "Non è bastato un buon primo tempo ma questo sia di buon auspicio"
Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli... Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativa
Ravanelli: "Juve, Spalletti ha ridato senso di appartenenza. En-Nesyri? Meglio restare... Ravanelli: "Juve, Spalletti ha ridato senso di appartenenza. En-Nesyri? Meglio restare così"
Inter, si lavora al rinnovo di Dimarco: l'esterno vuole restare, presto la trattativa... Inter, si lavora al rinnovo di Dimarco: l'esterno vuole restare, presto la trattativa
Cisotti: "Ho scelto Malta invece che la D, scommessa che rifarei. Ma 8 su 10 la perdi"... TMWCisotti: "Ho scelto Malta invece che la D, scommessa che rifarei. Ma 8 su 10 la perdi"
Juventus, contratto fino al 2030 e ingaggio più che triplicato: è il giorno della... Juventus, contratto fino al 2030 e ingaggio più che triplicato: è il giorno della firma di Yildiz
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz
Le più lette
1 Chiellini e i rimpianti Juve, ma Haaland e Bellingham non erano da U23. E anche Kvara fu vicino
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 febbraio
3 Schuurs-Torino, è finita: risolto il contratto. Baroni: "Mediocrità? Parola inaccettabile"
4 Pisa, a Hiljemark non manca il coraggio: "Contro il Milan scenderemo in campo per vincere"
5 Le accuse a Raiola, l'onore di Romagnoli, la "vigna dei coglioni": Lazio, Fabiani ne ha per tutti
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativa
Immagine top news n.1 Juventus, contratto fino al 2030 e ingaggio più che triplicato: è il giorno della firma di Yildiz
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 24° turno
Immagine top news n.3 Le accuse a Raiola, l'onore di Romagnoli, la "vigna dei coglioni": Lazio, Fabiani ne ha per tutti
Immagine top news n.4 Chiellini e i rimpianti Juve, ma Haaland e Bellingham non erano da U23. E anche Kvara fu vicino
Immagine top news n.5 Juventus, come cambia la lista UEFA dopo il mercato: entrano Boga e Holm, out in tre
Immagine top news n.6 Verona-Pisa 0-0, le pagelle: Montipò salva il punto, Durosinmi abbandonato, Orban lotta
Immagine top news n.7 Nessuno esulta, nessuno tracolla: 0-0 fra Verona e Pisa, un palo a testa e poche emozioni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.2 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.3 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.4 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Juve, 3-0 bugiardo. Molti non vedevano l'ora che cadesse Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, la settimana tipo, i rinforzi ed i rientri: col Genoa serve un segnale forte
Immagine news Serie A n.2 Hellas, Sammarco: "Non è bastato un buon primo tempo ma questo sia di buon auspicio"
Immagine news Serie A n.3 Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativa
Immagine news Serie A n.4 Ravanelli: "Juve, Spalletti ha ridato senso di appartenenza. En-Nesyri? Meglio restare così"
Immagine news Serie A n.5 Inter, si lavora al rinnovo di Dimarco: l'esterno vuole restare, presto la trattativa
Immagine news Serie A n.6 Cisotti: "Ho scelto Malta invece che la D, scommessa che rifarei. Ma 8 su 10 la perdi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 23ª giornata: occhi puntati sul big match Frosinone-Venezia. Il programma completo
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Spezia-Virtus Entella: un derby che vale una stagione
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Palermo-Empoli: sfida di conferme, riscatti ed ex
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Modena-Sampdoria: blucerchiati alla ricerca della continuità
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Mantova-Bari: spareggio salvezza. Al Martelli i punti valgono doppio
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Juve Stabia-Padova: ancora una volta Gomez non sarà a disposizione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 25ª giornata: oggi undici match. In campo Brescia, Ravenna e Cosenza
Immagine news Serie C n.2 Ospitaletto, Paolo Musso: "“Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie C n.3 Buscè: "Baez esempio di cosa ci serve: ragazzi che vogliono il bene del Cosenza"
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Morcella dopo le parole di Foresti: “Azioni nei confronti di chi ha sbagliato”
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele: Dimissioni? Sto dando il massimo"
Immagine news Serie C n.6 Torres, Colombino fa il punto della situazione: "Mercato mirato, rosa rinforzata per gli obiettivi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Torino, granata corsari al "Franchi" una volta nelle ultime 15
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Napoli, trasferta insidiosa per i partenopei: un solo ko per Conte
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Due big match d'alta classifica e uno scontro salvezza. Ecco la 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, ceduta in prestito Mia Pante ai canadese dei Vancouver Rise
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, primo contratto da professionista per Lombardi: firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Oggi la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Le Azzurre svelano le loro specialità preferite
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano