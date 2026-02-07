Roma, torna l’emergenza in attacco: si ferma anche Vaz, Malen diventa imprescindibile

Robinio Vaz è costretto a fermarsi per una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra, rimediata durante l’allenamento di mercoledì. L’assenza del francese complica ulteriormente una situazione già critica in attacco, aggiungendosi a quelle ormai note di Paulo Dybala, Artem Dovbyk, Evan Ferguson e Stephan El Shaarawy.

Per questo motivo, Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con un reparto offensivo ridotto ai minimi termini in vista del match di lunedì contro il Cagliari: certi di una maglia Matias Soulé e Donyell Malen, mentre Lorenzo Pellegrini e Bryan Zaragoza si contendono l’ultimo posto disponibile per completare il terzetto avanzato.

Con queste premesse, emerge chiaramente come la vera emergenza riguardi il ruolo di terminale offensivo: nonostante i rinforzi arrivati dal mercato, quattro punte su tre - considerando anche l’opzione Dybala falso nove - sono ferme ai box. Malen diventa così una pedina ancor più imprescindibile e sarà chiamato a reggere gran parte del peso offensivo della squadra.

L’olandese è quindi a caccia del secondo gol in giallorosso. Dopo il debutto da sogno, impreziosito dalla rete contro il Torino, Malen non è più riuscito a trovare la via del gol. Contro il Milan la prestazione è stata comunque incoraggiante: tanta partecipazione alla manovra, movimenti continui e capacità di attaccare la profondità, ma anche qualche rimpianto di troppo sotto porta, con occasioni importanti non sfruttate. Diverso, invece, il discorso nella trasferta di Udine, dove l’ex Aston Villa e Borussia Dortmund è apparso in difficoltà, al pari di tutta la squadra, faticando a incidere e a rendersi pericoloso negli ultimi trenta metri.

Ora però non ci sono né alternative né alibi: con l’attacco decimato, Gasperini si affida quasi completamente a lui. Contro il Cagliari servirà un Malen concreto, capace di trasformare il lavoro per la squadra in gol e punti pesanti. In un momento di emergenza totale, la Roma ha bisogno del suo nuovo riferimento offensivo.