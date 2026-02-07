Calciomercato Inter, Dimarco non si tocca. La strategia della società per blindarlo
Federico Dimarco rappresenta e rappresenterà nei prossimi anni uno dei pilastri dell'Inter di Cristian Chivu.
Non solo per il rendimento sontuoso di cui si è reso protagonista nella prima parte di questa stagione (tra i primi 5 nei top campionati europei per assist effettuati), ma anche per l'importanza da lui rivestita nello spogliatoio nerazzurro. Con quell'interismo che Dimash emana da ogni poro.
La strategia dell'Inter
Per queste ragioni, come anticipato dalla redazione de L'Interista, l'esterno cresciuto nella cantera meneghina potrà solamente restare un sogno remoto per le big europee interessate al suo cartellino. In Inghilterra, come noto da tempo, farebbero carte false per aggiudicarsi un calciatore che rappresenta un indubbio valore aggiunto in fase offensiva, ma la postura dell'Inter non contempla tentennamenti.
Per quanto serie e intriganti possano essere le proposte provenienti dalla Premier - e non solo - la dirigenza nerazzurra non ha infatti alcuna intenzione di prendere in esame l'idea di una separazione in estate. Anzi, l'obiettivo è quello di blindare il classe 1997 fino al 2030: un "traguardo" decisamente possibile a causa della comunanza di vedute e prospettive future delle due parti coinvolte. Con Dimarco che sogna di indossare la maglia della sua squadra di appartenenza - nella forma e nella sostanza - senza soluzione di continuità.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.