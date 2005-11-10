Tifosi della Roma fermati dalla polizia a Manchester. Tensione prima e dopo la gara con lo United

Momenti di tensione a Manchester, dove alcuni tifosi della Roma - presenti al seguito della squadra giallorossa impegnata ieri sera in Champions League - sono stati fermati dalla polizia prima e dopo la partita con lo United.

Tifosi della Roma fermati dalla polizia: la ricostruzione dei fatti

A fare il punto è direttamente il Corriere dello Sport, nella sua versione on line, secondo cui alcuni tifosi della Roma sono stati fermati prima della partita, una volta che il corteo ha fatto “tappa” a ridosso del settore più caldo del tifo dello United. Altri supporter giallorossi - si legge - sono finiti in manette al termine del match, quando i poliziotti sono entrati nel settore ospiti per fermare un lancio di oggetti. L’episodio più eclatante è appunto avvenuto oltre il 90’, quando i fan più caldi dello United avrebbero cominciato a provocare gli ultras avversari scatenando una reazione. Da lì l’intervento della polizia, con il bilancio dell’ordine pubblico della trasferta di Manchester che comunque è ancora tutto da chiarire