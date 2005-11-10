Roma, così no. Seconda gara persa con due gol di vantaggio, è record in Champions

La Roma ha stabilito un inedito e negativo primato nella storia della Champions League, diventando la prima squadra in assoluto nella storia della competizione a perdere due partite in una singola stagione dopo essere stata in vantaggio di due gol. Il primo di questi clamorosi crolli si è verificato contro il Real Madrid, un incontro in cui la formazione della Capitale aveva gestito un rassicurante vantaggio di 3-1 prima di sciogliersi e subire la rimonta fino al definitivo 3-4.

Doppio crollo nella ripresa e aumentano i rimpianti per la classifica

Il secondo passivo di identica natura si è consumato ieri, contro il Manchester United: nella sfida dell'Old Trafford, la Roma era volata sullo 0-2 in trasferta, ma i padroni di casa inglesi hanno ribaltato l'inerzia del match siglando il definitivo 3-2. L'aspetto più eclatante e preoccupante di questo record storico risale alla brevissima finestra temporale in cui si sono consumati entrambi i crolli. La Roma ha infatti subito queste due clamorose rimonte nel giro di appena venti giorni.