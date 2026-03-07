Juventus, Ferrara fa notare: "Vedete l'abbraccio a Spalletti? La squadra crede in lui"

La Juventus vince e convince: 4-0 al Pisa e -1 dalla zona Champions, in attesa del risultato della Roma contro il Genoa. Nel post-partita l'ex difensore bianconero, Ciro Ferrara, ha commentato l'importante successo della squadra di Luciano Spalletti, dagli studi di DAZN. Queste le sue parole: "Cosa rimane di questa serata? Le migliori notizie per la Juventus sono date dal fatto che in questo periodo la squadra produce tantissimo, crea, gioca. Nelle ultime in modo particolare, pur perdendo e in particolare nell'ultima pareggiata contro la Roma, comunque aveva dimostrato carattere".

Poi ha aggiunto a rinforzare il concetto: "Nelle difficoltà e nel dover recuperare certe posizioni, c'è una costante, quella di credere nel lavoro di Luciano Spalletti. Quella immagine dell'abbraccio della squadra a Spalletti è proprio la testimonianza di questo".

Sul punto di vista dei rivali, sempre più ultimi insieme al Verona, Ferrara spiega: "La situazione del Pisa è molto difficile, disperata. Quasi impossibile. Nel calcio non c'è nulla di impossibile, ma mi sembra davvero molto, molto difficile (salvarsi). Stasera ha dimostrato di voler essere in partita nel primo tempo, ma nella ripresa non c'è stata storia". Il Pisa attualmente è a quota 15 punti, all'ultimo posto in classifica in coabitazione con il Verona.