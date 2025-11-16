L'agente di Rugani: "Alla Juve non resti per simpatia. Si è dimostrato sempre pronto"

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, sottolineando ancora una volta come il suo assistito abbia risposto presente quando chiamato in causa: "La sua prerogativa è questa. È bene ribadire sempre che una squadra come la Juventus, che gioca 50-60 partite all'anno, deve avere 25-26 titolari, che sono allo stesso livello. Certo, sappiamo benissimo che di Totti, Del Piero, Baggio ce n'è uno… Nelle altre posizioni puoi fare così però".

Anche perché stare alla Juve non è facile.

"Quando stai in determinati club per tanti anni e vinci dei trofei non è mai un caso, anzi è una dimostrazione di grande coscienza di quello che vuoi fare, perché preferisci rimanere in una squadra e dare tutto lì e non girovagare per ottenere qualcosina in più che non sempre arriva. Lui si è dimostrato sempre pronto, nonostante le problematiche come i cambi dirigenziali, i cambi di modulo, i cambi di allenatore. Ci rende soddisfazione perché non sono posti in cui ci stai perché sei simpatico".

La situazione che sta attraversando la Juventus è difficile.

"Nel calcio non hai mai tempo e in una squadra come la Juventus, anche quando tutti sanno benissimo che stai ricostruendo, ti chiedono comunque i risultati. Il tempo non c'è e più si va avanti con gli anni ce ne è sempre meno".