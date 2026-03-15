Pisa-Cagliari, le formazioni ufficiali: tornano Gaetano e Mina. Hiljemark sceglie Durosinmi
Tutto pronto alla Cetilar Arena per il fischio di inizio della sfida tra il Pisa ed il Cagliari, gara valida per la 29^ giornata del campionato di Serie A in programma alle 15:00. Queste le formazioni ufficiali:
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Durosinmi.
A disposizione: Semper, Luppichini, Bozhinov, Hojholt, Meister, Akinsanmiro, Touré, Iling-Jr., Coppola, Loyola, Piccinini, Albiol, Stojikovic.
Allenatore: Oscar Hiljemark.
CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Mina; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Obert; Folorunsho; Kilicsoy.
A disposizione: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Deiola, Rodriguez, Raterink, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Sulev, Malfitano.
Allenatore: Fabio Pisacane.