Bayern Monaco disperato: anche Ulreich va ko, salta l'Atalanta. Gioca un 16enne in porta?

Pessime notizie per il Bayern Monaco: come annunciato domenica dal club bavarese, Sven Ulreich ha riportato un infortunio durante la partita di Bundesliga di ieri pomeriggio contro il Bayer Leverkusen (1-1). Il portiere di 37 anni "ha riportato una lesione del fascio muscolare agli adduttori della gamba destra" nella trasferta alla BayArena, diagnosi che è il risultato degli accertamenti approfonditi effettuati dallo staff medico del Bayern al termine della gara di campionato.

Questo costringe il terzo portiere del Bayern a fermarsi ai box, aggravando la già preoccupante emergenza tra i pali, senza precedenti recenti nel club tedesco. Infatti, oltre ai già infortunati Manuel Neuer (problema al polpaccio) e Jonas Urbig (reduce da una commozione cerebrale dopo la trasferta di Bergamo con l'Atalanta), anche Ulreich sarà costretto a saltare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta, in programma mercoledì.

Certamente il vantaggio del Bayern con la Dea è larghissimo, assistere ad una remuntada all'Allianz Arena è praticamente impossibile. Ma ad oggi, a distanza di tre giorni dalla super sfida europea, c'è il rischio serio che Vincent Kompany si ritrovi a dover schierare un 16enne in porta dal primo minuto. Leonard Prescott, classe 2009 naturalizzato tedesco solitamente nel giro dell'Under 19 dei bavaresi e convocato nell'ultima partita di Bundesliga contro il Leverkusen proprio per la situazione allarmante tra i pali Die Roten. E dunque con un'esperienza certamente limitata, figurarsi per un palcoscenico come la Champions League.